33 станции метро планируют построить в Новой Москве

Четыре линии метро с 33 станциями должны построить в Новой Москве к 2035 году. Это следует из проекта генплана Троицкого и Новомосковского округов, пишет РБК
. На присоединенные территории протянутся Сокольническая и Калининско-Солнцевская линии. Также будут построены две новые ветки – от Нагатинского Затона через Бирюлево
до поселения Рязановское и от центра Москвы через третий пересадочный контур в Троицк.
Новую Москву также будут обслуживать скоростные и обычные трамваи
. Причем из проекта генплана следует, что 12-километровая линия в Коммунарку, где расположится административно-деловой центр, будет обычной. Документ предусматривает строительство железных дорог
и модернизацию почти 50 километров Большого кольца Московской железной дороги.
Планируется и масштабное дорожное строительство: развязки, путепроводы, транспортные связи между МКАД и параллельными ей будущими трассами Внуково – Остафьево – Щербинка и ЦКАД. За пределами Центральной кольцевой дороги будут прокладывать в основном трассы районного значения и пассажирские маршруты до железнодорожных станций. Генплан Новой Москвы могут утвердить в марте.