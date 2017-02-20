33 станции метро планируют построить в Новой Москве

17 ноября 2016 г. Мэрия утвердила проект запуска трамвая в Новой Москве

Участок будущей трамвайной линии растянется более чем на 17 километров от Саларьево до Марьино. В состав линии также войдет существующий участок, проходящий по территории города Московский.