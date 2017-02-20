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33 станции метро планируют построить в Новой Москве
28 февраля 2017 г. | Время публикации 16:00 | Последние изменения 16:07
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Global Look Press
Четыре линии метро с 33 станциями должны построить в Новой Москве к 2035 году. Это следует из проекта генплана Троицкого и Новомосковского округов, пишет РБК. На присоединенные территории протянутся Сокольническая и Калининско-Солнцевская линии. Также будут построены две новые ветки – от Нагатинского Затона через Бирюлево до поселения Рязановское и от центра Москвы через третий пересадочный контур в Троицк.

Новую Москву также будут обслуживать скоростные и обычные трамваи. Причем из проекта генплана следует, что 12-километровая линия в Коммунарку, где расположится административно-деловой центр, будет обычной. Документ предусматривает строительство железных дорог и модернизацию почти 50 километров Большого кольца Московской железной дороги.

Планируется и масштабное дорожное строительство: развязки, путепроводы, транспортные связи между МКАД и параллельными ей будущими трассами Внуково – Остафьево – Щербинка и ЦКАД. За пределами Центральной кольцевой дороги будут прокладывать в основном трассы районного значения и пассажирские маршруты до железнодорожных станций. Генплан Новой Москвы могут утвердить в марте.

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