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Первый в Москве дом с квартирами только для аренды готов принять жильцов
28 февраля 2017 г. | Время публикации 13:24 | Последние изменения 17:00
Рубрики: Недвижимость  
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Moscow-Live.ru
Первый доходный дом в Москве планирует заселить жильцов летом. Бронирование квартир начнется в марте. Дом на 280 апартаментов и с подземным паркингом построен на Ходынском поле, пишет "Российская газета".

Аренда студии в 25 квадратных метров начинается от 38 900 рублей в месяц, двухкомнатной квартиры в 46 квадратных метров – от 59 500 рублей в месяц. Цены выше рыночных, зато оформляются официальные договоры на аренду. Кроме того, на арендные платежи планируется распространить налоговый вычет, а в апартаментах будет открыта временная регистрация.

Среди потенциальных арендаторов – сотрудники крупных компаний, экспаты и специалисты из регионов. В 2019 году доходные дома достроят в бывшей промзоне "Серп и Молот" в Лефортово и недалеко от Парка Победы. Их появление должно положить начало созданию цивилизованного рынка аренды. Разговоры о строительстве доходных домов в столице ведутся давно. Их хотели возводить в том числе на месте ветхих зданий в центре города, но планы остались в основном на бумаге.
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