Первый в Москве дом с квартирами только для аренды готов принять жильцов

3 июня 2014 г. Первые доходные дома могут появиться в Кузьминках

Пилотный проект предполагает строительство в 115-м микрорайоне Кузьминок трех 24-этажек с полностью отделанными и меблированными квартирами. Построить все объекты предполагается за 10 лет.