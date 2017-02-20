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Мэрия потратит 3 миллиарда на благоустройство моста, где убили Немцова
28 февраля 2017 г. | Время публикации 18:54
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
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Moscow-Live.ru
Столичные власти в течение текущего года проведут реконструкцию и благоустройство Большого Москворецкого моста, где 27 февраля 2015 года был застрелен политик Борис Немцов, сообщает "Медуза" со ссылкой на план-график госзакупок ГБУ "Гормост".

Проект к настоящему моменту официально не опубликован, однако уже известно, что начальная цена тендера на проведение работ составляет почти 3,3 миллиарда рублей. Поскольку все госзакупки на сумму свыше 1 миллиарда рублей должны проходить процедуру общественных слушаний, в ходе которых граждане могут высказать замечания к проекту, 7 марта состоится обсуждение идей по реконструкции моста.

В Комплексе городского хозяйства Москвы журналистам заявили, что пока в проекте не предусмотрено никаких дополнительных работ на месте гибели Немцова, и соответствующих предложений от жителей не поступало.

Отметим, что сейчас на мосту регулярно возникает стихийный мемориал: москвичи несут туда цветы, лампады, фотографии и другую памятную атрибутику. Сотрудники "Гормоста", в свою очередь, регулярно громят эти мемориалы. В организации оправдывают свои действия необходимостью обеспечивать безопасность туристов, а также поддерживать "в надлежащем санитарном состоянии" памятник культурного наследия, коим является Большой Москворецкий мост.
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