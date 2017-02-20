Мэрия потратит 3 миллиарда на благоустройство моста, где убили Немцова

27 февраля 2017 г. Цветы с места убийства Немцова убрали "ради безопасности туристов"

Мемориал разорили по ставшей традиционной схеме: полиция якобы получила сигнал о драке и задержала шестерых активистов, дежуривших на мосту. В "Гормосте" объяснили, что скопление цветов мешает обеспечению безопасности туристов.