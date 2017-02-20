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Москвичам предложат бонусную программу для держателей соцкарт
28 февраля 2017 г. | Время публикации 08:47
Рубрики: Общество  
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© РИА Новости / Антон Денисов
Каждый житель столицы сможет воспользоваться скидками в магазинах, получив социальную карту москвича. Об этом в своей колонке на M24.ru рассказал советник руководителя департамента информационных технологий Андрей Белозеров.

По его словам, департамент прорабатывает программу лояльности, которая позволит пользоваться картой не только льготным слоям населения, но и всем остальным. "Москвич, оплачивая картой услуги ЖКХ, сможет получить баллы, а потом этими баллами расплачиваться за покупки в магазинах-партнерах", – пояснил он.

Эксперты отмечают, что социальные карты воспринимаются как возможность получать преференции за счет льготного проезда и скидок в магазинах. К тому же программа лояльности может заинтересовать москвичей, поскольку позволит им экономить деньги. В дальнейшем же социальная карта также может стать единым документом для москвичей, позволяющим ликвидировать бюрократические барьеры.

В прошлом году власти предлагали использовать социальную карту как банковскую: по их словам, этот проект может быть интересен многим кредитным организациям, и эмиссия карт самими банками позволит сэкономить средства городского бюджета. Кроме того, социальную карту можно использовать как транспортное приложение, а функция электронной цифровой подписи позволит пользоваться сервисами на портале госуслуг. Однако о каком-либо развитии этих идей пока ничего не известно.

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