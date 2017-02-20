Пассажиров "Аэроэкспресса" с кошками ждут призы в честь Международного дня кошек

1 и 2 марта пассажиров "Аэроэкспресса" с кошками ждут подарки в честь Международного дня кошек. Как сообщили агентству "Москва"
в пресс-службе компании "Аэроэкспресс", владельцы кошек получат возможность путешествовать бизнес-классом, их также ждут набор корма Gourmet Gold и удобные переноски для животных.
Акция, запущенная брендом Gourmet и "Аэроэкспресс", будет действовать во всех трех направлениях движения поездов: Белорусский вокзал-аэропорт Шереметьево, Киевский вокзал-аэропорт Внуково, Павелецкий вокзал-аэропорт Домодедово. На платформе пассажиров будут встречать промоутеры, которые расскажут подробности акции и проводят их в бизнес-класс.