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На "Час Земли" в столице отключат подсветку 1600 зданий
28 февраля 2017 г. | Время публикации 11:02 | Последние изменения 15:02
Рубрики: Общество, Экология  
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© РИА Новости / Григорий Сысоев
25 марта Москва примет участие в крупнейшей в мире экологической акции "Час Земли ". Как сообщается на сайте мэра, подсветку на один час планируют отключить свыше 1600 столичных зданий: в прошлом году их было 1500. Также состоится велопробег, маршрут которого уточняется.

В 20:30 на площади возле памятника Юрию Долгорукому пройдёт флешмоб в поддержку "Часа Земли". В нём поучаствуют школы - победители и лауреаты конкурса "Экологический флешмоб - 2017". Заявки на конкурс от творческих коллективов школ города на лучшее выступление принимают до 3 марта. Особенно приветствуются элементы костюмов и оформления с использованием экологически чистых материалов.

Участники флешмоба смогут выступить на темы "Экология Земли", "Экология Москвы", "Час Земли", "Защита флоры и фауны", "Популяризация и защита природных объектов" и другие. Дополнительную информацию можно получить на сайте департамента природопользования и сайте акции
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