На "Час Земли" в столице отключат подсветку 1600 зданий

15 февраля 2017 г. "Час Земли" пройдет в столице 25 марта

Ежегодная акция "Час Земли" пройдет 25 марта с 20.30 до 21.30. Сигналом начала акции станет активация символического рубильника перед зданием мэрии. Будет отключена подсветка ряда объектов и освещение рекламных конструкций.