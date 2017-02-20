На "Час Земли" в столице отключат подсветку 1600 зданий

25 марта Москва примет участие в крупнейшей в мире экологической акции "Час Земли "
. Как сообщается на сайте мэра
, подсветку на один час планируют отключить свыше 1600 столичных зданий: в прошлом году их было 1500. Также состоится велопробег, маршрут которого уточняется.
В 20:30 на площади возле памятника Юрию Долгорукому пройдёт флешмоб в поддержку "Часа Земли". В нём поучаствуют школы - победители и лауреаты конкурса "Экологический флешмоб - 2017". Заявки на конкурс от творческих коллективов школ города на лучшее выступление принимают до 3 марта. Особенно приветствуются элементы костюмов и оформления с использованием экологически чистых материалов.
Участники флешмоба смогут выступить на темы "Экология Земли", "Экология Москвы", "Час Земли", "Защита флоры и фауны", "Популяризация и защита природных объектов" и другие. Дополнительную информацию можно получить на сайте департамента природопользования
и сайте акции