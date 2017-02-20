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Столичная полиция проверяет видео с дрифтом двух BMW на проезжей части
28 февраля 2017 г. | Время публикации 13:50 | Последние изменения 14:50
Рубрики: Автотранспорт  
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Reuters
Столичное управление ГИБДД проверяет видео с двумя автомобилями BMW, устроившими дрифт на проезжей части на Воробьевых горах. Ролик размещен в аккаунте richrussiankids ("Богатые русские детки") в инстаграме, где не раз публиковались выходки "мажоров" на дорогах Москвы.

Авторство ролика в аккаунте приписано некому Максиму Амирасланову под ником maxim_m5. "Тоска по летнему сезону, ждём с нетерпением", – гласит подпись. В аккаунте самого Амирасланова похожее видео было выложено еще в апреле 2016 года. На кадрах автомобили вылетают в поток между другими машинами и делают несколько опасных разворотов.

По данным Life, в сентябре 2015 года Амирасланов [издание приводит фамилию с ошибкой – прим.ред.] был лишен прав на год. ВMW, как утверждает издание, принадлежит фирме, зарегистрированной на отца молодого человека. Действия водителей BMW попадают под административные статьи "Нарушение правил маневрирования" и "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона".

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