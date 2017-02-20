]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
28
февраля
pda
Поиск
Архив

В столице наблюдается бум дорогих новостроек
28 февраля 2017 г. | Время публикации 08:13
Рубрики: Недвижимость  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Почти две трети новостроек, которые должны сдать в Москве в этом году, относятся к высокобюджетному сегменту. Как отмечается в исследовании консалтинговой компании "Метриум Групп", к элитному и бизнес-классу относятся 66 из 111 жилых объектов, которые введут в эксплуатацию, пишут "Известия".

Цены на жилье в этих проектах могут различаться в десятки раз. Самая доступная квартира бизнес-класса в районе Южное Бутово стоит 5,6 миллиона рублей. Столь низкая цена, как поясняется в исследовании, во многом обусловлена расположением: жилой комплекс находится за МКАД, . Еще несколько жилых комплексов предлагают квартиры по цене от 7,2 миллиона рублей. При этом самая дорогая квартира бизнес-класса выставлена на продажу за 187,5 миллионов рублей. Еще более внушительный разброс цен в новых домах элитного класса — от 18,9 до 583 миллионов рублей за квартиру.

Как отмечают аналитики, заметная часть дорогих новостроек оформлена как апартаменты, которые можно купить и по более демократичным ценам, и значительно дороже, чем квартиры. Так, в бизнес-классе цены на апартаменты начинаются от 3,44 миллиона рублей, но максимальная цена предложения достигает 251,4 миллиона рублей. Элитные апартаменты стоят от 10,24 миллиона до полутора миллиардов рублей.

Дорогие проекты, которые в этом году массово вводят в эксплуатацию, начали строиться в 2013–2014 годах. Именно тогда вырос платежеспособный спрос на дорогое жилье и девелоперы поспешили его удовлетворить. По оценке "Метриум Групп", к концу 2014 года на рынке было заявлено 17 новых проектов массового сегмента против 55 проектов бизнес- и элитного класса. Между тем к моменту окончания строительства рыночные реалии и структура спроса ощутимо изменились, и в этом году могут быть реализованы не более 39% годового объема предложения.

По словам экспертов, доля жилья бизнес-класса на первичном рынке начнет сокращаться начиная с 2018 года, а новые масштабные проекты высокого класса в ближайшие пару лет уступят место более дешевому жилью. В столице растет число ультрадешевых квартир на продажу, а девелоперы вынуждены снижать цены, поскольку признают, что завлечь покупателя больше нечем.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
В столице резко выросло число ультрадешевых квартир на продажу
7 февраля 2017 г.
В столице резко выросло число ультрадешевых квартир на продажу
Трехкомнатную квартиру в хрущевке вполне можно купить за 5,6 миллиона рублей, тогда как однушка в современном доме оценивается в 7 миллионов. Продавцы готовы снижать цены и дальше: завлечь покупателей больше нечем.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
28.02.2017   10:21
4
06:00 07:00 08:00 09:00 10:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 28 февраля 2017 г. // Последняя новость 09:55
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>