В столице наблюдается бум дорогих новостроек Рубрики: Недвижимость

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Цены на жилье в этих проектах могут различаться в десятки раз. Самая доступная квартира бизнес-класса в районе Южное Бутово стоит 5,6 миллиона рублей. Столь низкая цена, как поясняется в исследовании, во многом обусловлена расположением: жилой комплекс находится за МКАД, . Еще несколько жилых комплексов предлагают квартиры по цене от 7,2 миллиона рублей. При этом самая дорогая квартира бизнес-класса выставлена на продажу за 187,5 миллионов рублей. Еще более внушительный разброс цен в новых домах элитного класса — от 18,9 до 583 миллионов рублей за квартиру.



Как отмечают аналитики, заметная часть дорогих новостроек оформлена как апартаменты, которые можно купить и по более демократичным ценам, и значительно дороже, чем квартиры. Так, в бизнес-классе цены на апартаменты начинаются от 3,44 миллиона рублей, но максимальная цена предложения достигает 251,4 миллиона рублей. Элитные апартаменты стоят от 10,24 миллиона до полутора миллиардов рублей.



Дорогие проекты, которые в этом году массово вводят в эксплуатацию, начали строиться в 2013–2014 годах. Именно тогда вырос платежеспособный спрос на дорогое жилье и девелоперы поспешили его удовлетворить. По оценке "Метриум Групп", к концу 2014 года на рынке было заявлено 17 новых проектов массового сегмента против 55 проектов бизнес- и элитного класса. Между тем к моменту окончания строительства рыночные реалии и структура спроса ощутимо изменились, и в этом году могут быть реализованы не более 39% годового объема предложения.



По словам экспертов, доля жилья бизнес-класса на первичном рынке начнет сокращаться начиная с 2018 года, а новые масштабные проекты высокого класса в ближайшие пару лет уступят место более дешевому жилью. В столице растет число ультрадешевых квартир на продажу, а девелоперы вынуждены



Почти две трети новостроек, которые должны сдать в Москве в этом году, относятся к высокобюджетному сегменту. Как отмечается в исследовании консалтинговой компании "Метриум Групп", к элитному и бизнес-классу относятся 66 из 111 жилых объектов, которые введут в эксплуатацию, пишут "Известия" Цены на жилье в этих проектах могут различаться в десятки раз. Самая доступная квартира бизнес-класса в районе Южное Бутово стоит 5,6 миллиона рублей. Столь низкая цена, как поясняется в исследовании, во многом обусловлена расположением: жилой комплекс находится за МКАД, . Еще несколько жилых комплексов предлагают квартиры по цене от 7,2 миллиона рублей. При этом самая дорогая квартира бизнес-класса выставлена на продажу за 187,5 миллионов рублей. Еще более внушительный разброс цен в новых домах элитного класса — от 18,9 до 583 миллионов рублей за квартиру.Как отмечают аналитики, заметная часть дорогих новостроек оформлена как апартаменты, которые можно купить и по более демократичным ценам, и значительно дороже, чем квартиры. Так, в бизнес-классе цены на апартаменты начинаются от 3,44 миллиона рублей, но максимальная цена предложения достигает 251,4 миллиона рублей. Элитные апартаменты стоят от 10,24 миллиона до полутора миллиардов рублей.Дорогие проекты, которые в этом году массово вводят в эксплуатацию, начали строиться в 2013–2014 годах. Именно тогда вырос платежеспособный спрос на дорогое жилье и девелоперы поспешили его удовлетворить. По оценке "Метриум Групп", к концу 2014 года на рынке было заявлено 17 новых проектов массового сегмента против 55 проектов бизнес- и элитного класса. Между тем к моменту окончания строительства рыночные реалии и структура спроса ощутимо изменились, и в этом году могут быть реализованы не более 39% годового объема предложения.По словам экспертов, доля жилья бизнес-класса на первичном рынке начнет сокращаться начиная с 2018 года, а новые масштабные проекты высокого класса в ближайшие пару лет уступят место более дешевому жилью. В столице растет число ультрадешевых квартир на продажу, а девелоперы вынуждены снижать цены , поскольку признают, что завлечь покупателя больше нечем.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 7 февраля 2017 г. В столице резко выросло число ультрадешевых квартир на продажу

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