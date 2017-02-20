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Пятилетний ребенок умер после отказа в госпитализации
28 февраля 2017 г. | Время публикации 10:28 | Последние изменения 13:17
Рубрики: Происшествия, Дети  
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В Москве после отказа в госпитализации скончался мальчик 2012 года рождения. Как сообщает источник РЕН ТВ, ребенок был инвалидом, страдал эпилепсией и недавно проходил лечение в Германии. 14 февраля мальчик заболел ротавирусной инфекцией, у него поднялась высокая температура.

Назначенные врачом антибиотики не помогли, а другой медик, вызванный матерью, назначил лечение новыми антибиотиками. 23 февраля мать вызвала ребенку скорую помощь, однако прибывшие врачи, по предварительным данным, отказались госпитализировать мальчика. Два дня спустя он скончался - по предварительным данным, из-за остановки дыхания. Отделение Росздравнадзора и столичное отделение СК РФ проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сами же родители не винят врачей в его смерти из-за хронических заболеваний мальчика, пишет "Комсомольская правда".
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