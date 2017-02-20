Проезд по МЦК с Samsung Pay два месяца будет бесплатным по выходным

Пассажиры Московского центрального кольца, оплачивающие проезд с помощью платежного сервиса Samsung Pay картами Mastercard, смогут бесплатно ездить по кольцу все выходные с 1 марта по 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена. Сумма за проезд, оплаченная Samsung Pay с Mastercard, будет возвращаться на карту клиента в течение 10 минут после списания.



Оплатить проезд на МЦК банковскими картами с бесконтактной технологией можно во всех кассах, автоматах по продаже билетов и на турникетах. При оплате проезда на турникете стоимость одной поездки составляет 40 рублей, в кассе – 55 рублей.