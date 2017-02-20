]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
28
февраля
pda
Поиск
Архив

Проезд по МЦК с Samsung Pay два месяца будет бесплатным по выходным
28 февраля 2017 г. | Время публикации 14:55
Рубрики: Общественный транспорт  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Пассажиры Московского центрального кольца, оплачивающие проезд с помощью платежного сервиса Samsung Pay картами Mastercard, смогут бесплатно ездить по кольцу все выходные с 1 марта по 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена. Сумма за проезд, оплаченная Samsung Pay с Mastercard, будет возвращаться на карту клиента в течение 10 минут после списания.

Оплатить проезд на МЦК банковскими картами с бесконтактной технологией можно во всех кассах, автоматах по продаже билетов и на турникетах. При оплате проезда на турникете стоимость одной поездки составляет 40 рублей, в кассе – 55 рублей.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
На МЦК ввели оплату проезда при помощи iPhone и Apple Watch
12 декабря 2016 г.
На МЦК ввели оплату проезда при помощи iPhone и Apple Watch
Пользователи данных устройств могут добавить свою кредитную или дебетовую карту в сервис Apple Pay. После этого для оплаты проезда будет достаточно поднести устройство к считывателю на турникете.
17 октября 2016 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
28.02.2017   20:36
3
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 28 февраля 2017 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>