Мужчину зарезали в пьяной ссоре на Рублевском шоссе Рубрики: Криминал

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемые установлены и задержаны, следователи проверяют их на причастность к преступлению и выясняют обстоятельства дела. Следственный комитет устанавливает обстоятельства смерти мужчины, тело которого было обнаружено накануне вечером в квартире одного из жилых домов по Рублевскому шоссе. Как сообщается на сайте ведомства , компания из трех человек распивала спиртные напитки. В ходе ссоры один из гостей ударил 50-летнего хозяина квартиры ножом, мужчина скончался на месте.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемые установлены и задержаны, следователи проверяют их на причастность к преступлению и выясняют обстоятельства дела.



Предыдущая статья | Следующая статья

