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Мужчину зарезали в пьяной ссоре на Рублевском шоссе
28 февраля 2017 г. | Время публикации 11:36 | Последние изменения 13:05
Рубрики: Криминал  
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Moscow-Live.ru
Следственный комитет устанавливает обстоятельства смерти мужчины, тело которого было обнаружено накануне вечером в квартире одного из жилых домов по Рублевскому шоссе. Как сообщается на сайте ведомства, компания из трех человек распивала спиртные напитки. В ходе ссоры один из гостей ударил 50-летнего хозяина квартиры ножом, мужчина скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемые установлены и задержаны, следователи проверяют их на причастность к преступлению и выясняют обстоятельства дела.
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