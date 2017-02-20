Мужчину зарезали в пьяной ссоре на Рублевском шоссе

Следственный комитет устанавливает обстоятельства смерти мужчины, тело которого было обнаружено накануне вечером в квартире одного из жилых домов по Рублевскому шоссе. Как сообщается на сайте ведомства
, компания из трех человек распивала спиртные напитки. В ходе ссоры один из гостей ударил 50-летнего хозяина квартиры ножом, мужчина скончался на месте.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемые установлены и задержаны, следователи проверяют их на причастность к преступлению и выясняют обстоятельства дела.