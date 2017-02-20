Двух львят нашли при патрулировании промзоны в Бирюлево

27 февраля 2017 г. Москвичи обсудят закон о содержании диких животных

13 марта краудсорсинговая платформа правительства Москвы запустит сбор идей, связанных с содержанием диких животных. Лучшие из них войдут в готовящийся законопроект об охране животных.