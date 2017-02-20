Двух львят нашли при патрулировании промзоны в Бирюлево

Двух львят обнаружили инспекторы столичного Департамента природопользования при патрулировании промзоны в Бирюлево. Об этом "Интерфаксу"
сообщили в ведомстве. Животным, предположительно, пять-шесть месяцев. Документов на них нет.
Львят передадут в центр передержки диких животных в подмосковной Яхроме. Кто и в каких условиях содержал зверей, не уточняется. Напомним, 13 марта в столице начнется обсуждение закона об охране диких животных. Москвичи смогут высказать свое мнение на платформе crowd.mos.ru
.
По данным департамента природопользования, диких животных в квартире содержит каждый пятый москвич. Вместе со спросом на экзотических питомцев растет и черный рынок. Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов во вторник выступил за запрет на содержание дома диких животных.
"У нас на свалках, кстати, находят и крокодилов мертвых выброшенных, и львят, и леопардов, чего только нет. Рыси на балконах живут. Это дикость, варварство, это азиатчина – это надо просто запрещать", – заявил Иванов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Он обратил внимание на жестокое обращение с животными в контактных зоопарках, выступил за категорический запрет на содержание животных ради потехи туристов и заработка.
Иванов подчеркнул, что "дикие животные должны жить либо в хороших зоопарках, либо в центрах реабилитации и, конечно, за городом". "И вообще, дикие животные, в моем понимании, должны жить в дикой природе", – добавил спецпредставитель президента. Иванов рассчитывает, что Госдума вскоре примет закон, усиливающий ответственность за жестокое обращение с животными.