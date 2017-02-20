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Первый день весны может стать рекордно теплым для столицы
28 февраля 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
Первый день весны, 1 марта, может стать рекордно теплым для Москвы. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Погоду в столице определит теплый сектор циклона с центром над Северным морем. Температура ночью в Москве плюс один - плюс три, по области минус два - плюс три, днем в Москве три-пять, по области один - шесть градусов тепла. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.

К 15:00 температура воздуха в столице может повыситься до плюс четырех-шести градусов, в связи с чем в среду может быть повторен или установлен новый рекорд максимальной температуры. Абсолютный максимум дня был зафиксирован в 2000 году и составил плюс 5,7 градуса.
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Вторник, 28 февраля 2017 г. // Последняя новость 20:00
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