Первый день весны может стать рекордно теплым для столицы Рубрики: Погода

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Погоду в столице определит теплый сектор циклона с центром над Северным морем. Температура ночью в Москве плюс один - плюс три, по области минус два - плюс три, днем в Москве три-пять, по области один - шесть градусов тепла. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.



К 15:00 температура воздуха в столице может повыситься до плюс четырех-шести градусов, в связи с чем в среду может быть повторен или установлен новый рекорд максимальной температуры. Абсолютный максимум дня был зафиксирован в 2000 году и составил плюс 5,7 градуса. Первый день весны, 1 марта, может стать рекордно теплым для Москвы. Об этом сообщает портал "Метеоновости" Погоду в столице определит теплый сектор циклона с центром над Северным морем. Температура ночью в Москве плюс один - плюс три, по области минус два - плюс три, днем в Москве три-пять, по области один - шесть градусов тепла. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.К 15:00 температура воздуха в столице может повыситься до плюс четырех-шести градусов, в связи с чем в среду может быть повторен или установлен новый рекорд максимальной температуры. Абсолютный максимум дня был зафиксирован в 2000 году и составил плюс 5,7 градуса.



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