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Зимний сад может появиться в основании нового колеса обозрения на ВДНХ
28 февраля 2017 г. | Время публикации 12:10 | Последние изменения 13:39
Рубрики: Городская инфраструктура, Развлечения  
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© РИА Новости / Валерий Мельников
Большой зимний сад с купольным перекрытием планируют разместить в стилобате нового колеса обозрения на ВДНХ. Как передает РИА "Недвижимость", в зимнем саду посетители смогут пообедать в одном из тематических ресторанов или приобрести сувениры в магазине.

На территории, прилегающей к новому колесу обозрения, также появятся прогулочная зона, музей восковых фигур, кафе и кинотеатр. Общая площадь объектов превысит 43,5 тысячи квадратных метров. По предварительным оценкам, стоимость входного билета на колесо обозрения составит 850 рублей, строительство планируется начать в июле нынешнего года. Новое колесо, которое должно стать одним из крупнейших в Европе, появится к 2018 году слева от южного входа, неподалеку от павильона "Семена".
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