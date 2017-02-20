Зимний сад может появиться в основании нового колеса обозрения на ВДНХ

Большой зимний сад с купольным перекрытием планируют разместить в стилобате нового колеса обозрения на ВДНХ. Как передает РИА "Недвижимость"
, в зимнем саду посетители смогут пообедать в одном из тематических ресторанов или приобрести сувениры в магазине.
На территории, прилегающей к новому колесу обозрения, также появятся прогулочная зона, музей восковых фигур, кафе и кинотеатр. Общая площадь объектов превысит 43,5 тысячи квадратных метров. По предварительным оценкам, стоимость входного билета на колесо обозрения составит 850 рублей, строительство планируется начать в июле нынешнего года. Новое колесо, которое должно стать одним из крупнейших в Европе, появится к 2018 году
слева от южного входа, неподалеку от павильона "Семена".