Зимний сад может появиться в основании нового колеса обозрения на ВДНХ

1 июня 2016 г. Новое колесо обозрения на ВДНХ будет в полтора раза выше прежнего

Новое колесо обозрения для ВДНХ будет готово через два-три года, а строить его планируется за счет средств частных инвесторов. Из-за большой высоты аттракциона от открытых кабинок на нем было решено отказаться.