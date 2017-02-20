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Несколько скейт-парков появится на Садовом кольце до конца года
28 февраля 2017 г. | Время публикации 18:25
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Global Look Press
В нынешнем году на Садовом кольце могут построить несколько парков для скейтеров в рамках работ по благоустройству. Документы о соответствующих конкурсах на поиск подрядчиков размещены на сайте госзакупок. Работы по благоустройству начнутся не ранее 1 апреля и завершатся до конца года.

Согласно техническим заданиям конкурсов, скейт-парки с покрытием из цветного бетона появятся на участках от Сухаревской площади до станции метро "Красные ворота", от улицы Долгоруковская до Цветного бульвара, от улицы Покровка до Серебрянической набережной, а также между Таганской и Павелецкой площадями. Подрядчики обустроят покрытие на тротуарах, высадят деревья, установят новые опоры освещения и скамеек, отремонтируют мосты и эстакады, а также фасады зданий.
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