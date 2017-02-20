Несколько скейт-парков появится на Садовом кольце до конца года Рубрики: Городская инфраструктура

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Согласно техническим заданиям конкурсов, скейт-парки с покрытием из цветного бетона появятся на участках от Сухаревской площади до станции метро "Красные ворота", от улицы Долгоруковская до Цветного бульвара, от улицы Покровка до Серебрянической набережной, а также между Таганской и Павелецкой площадями. Подрядчики обустроят покрытие на тротуарах, высадят деревья, установят новые опоры освещения и скамеек, отремонтируют мосты и эстакады, а также фасады зданий. В нынешнем году на Садовом кольце могут построить несколько парков для скейтеров в рамках работ по благоустройству. Документы о соответствующих конкурсах на поиск подрядчиков размещены на сайте госзакупок . Работы по благоустройству начнутся не ранее 1 апреля и завершатся до конца года.Согласно техническим заданиям конкурсов, скейт-парки с покрытием из цветного бетона появятся на участках от Сухаревской площади до станции метро "Красные ворота", от улицы Долгоруковская до Цветного бульвара, от улицы Покровка до Серебрянической набережной, а также между Таганской и Павелецкой площадями. Подрядчики обустроят покрытие на тротуарах, высадят деревья, установят новые опоры освещения и скамеек, отремонтируют мосты и эстакады, а также фасады зданий.



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