Водителям-новичкам предложили выдавать временные права Рубрики: Автотранспорт

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Председатель Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов пояснил, что медицинская справка входит в перечень документов, необходимых при получении прав и при их замене раз в десять лет. Между тем срок ее действия составляет всего один год, и теоретически следующие девять лет водитель может обходиться без нее. Представители автошкол требуют включить медицинские справки в перечень документов, которые водитель обязан возить с собой и предъявлять по требованию инспектора.



Другое предложение связано со статусом начинающего водителя. В первые два года им предлагается выдавать временное удостоверение с ограничениями по скоростному режиму, на перевозку пассажиров, на езду в темное время суток и по автомагистралям. По мнению экспертов, начинающий водитель должен быть заинтересован в осторожной езде, чтобы получить постоянное водительское удостоверение: временный документ будет обмениваться на постоянный с учетом допущенных начинающим водителем нарушений.



А учеников автошкол необходимо широко знакомить с типичными аварийными ситуациями и путями их предотвращения: после того как такая программа была внедрена в Великобритании в 2002 году, число погибших в ДТП снизилось к 2013 году на 53,5%. Кроме того, при сдаче вождения предлагается в первую очередь проверять способность своевременно обнаружить опасность на дороге, правильно выбирать скоростной режим и формировать безопасное пространство вокруг своей машины. По словам экспертов, почти половина учебных часов практики отводится под занятия на площадке, а обучение в условиях реального уличного движения проводится по остаточному принципу.



Эксперты отмечают, что контроль за наличием медицинских справок необходим, как и ограничения для начинающих водителей, действовавшие еще в советское время, однако механическое применение этой нормы лишь увеличит число "липовых" и лишних документов. А сведения о том, что начинающие водители чаще попадают в ДТП, не имеют прямого подтверждения в статистике.



С другой стороны, в ГИБДД утверждают, что ДТП с участием водителей с минимальным стажем происходят в столице



Представители Союза автошкол Москвы предложат ГИБДД России ужесточить требования к автомобилистам. В Союзе утверждают, что причиной 80% ДТП является низкий уровень подготовки водителей. В связи с этим в перечень документов, которые водитель обязан возить с собой, могут войти медсправки, а недавно получивших права обяжут проходить двухлетний испытательный срок, пишут "Известия" Председатель Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов пояснил, что медицинская справка входит в перечень документов, необходимых при получении прав и при их замене раз в десять лет. Между тем срок ее действия составляет всего один год, и теоретически следующие девять лет водитель может обходиться без нее. Представители автошкол требуют включить медицинские справки в перечень документов, которые водитель обязан возить с собой и предъявлять по требованию инспектора.Другое предложение связано со статусом начинающего водителя. В первые два года им предлагается выдавать временное удостоверение с ограничениями по скоростному режиму, на перевозку пассажиров, на езду в темное время суток и по автомагистралям. По мнению экспертов, начинающий водитель должен быть заинтересован в осторожной езде, чтобы получить постоянное водительское удостоверение: временный документ будет обмениваться на постоянный с учетом допущенных начинающим водителем нарушений.А учеников автошкол необходимо широко знакомить с типичными аварийными ситуациями и путями их предотвращения: после того как такая программа была внедрена в Великобритании в 2002 году, число погибших в ДТП снизилось к 2013 году на 53,5%. Кроме того, при сдаче вождения предлагается в первую очередь проверять способность своевременно обнаружить опасность на дороге, правильно выбирать скоростной режим и формировать безопасное пространство вокруг своей машины. По словам экспертов, почти половина учебных часов практики отводится под занятия на площадке, а обучение в условиях реального уличного движения проводится по остаточному принципу.Эксперты отмечают, что контроль за наличием медицинских справок необходим, как и ограничения для начинающих водителей, действовавшие еще в советское время, однако механическое применение этой нормы лишь увеличит число "липовых" и лишних документов. А сведения о том, что начинающие водители чаще попадают в ДТП, не имеют прямого подтверждения в статистике.С другой стороны, в ГИБДД утверждают, что ДТП с участием водителей с минимальным стажем происходят в столице ежедневно , и обвиняют автошколы в плохой подготовке водителей. В позапрошлом году полицейское ведомство фактически обвинило представителей автошкол в том, что те вместо качественного обучения занимаются бизнесом. В частности, площадки для обучения вождению порой находятся в нескольких десятках километров от Москвы, а заниматься там приходится по ночам



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