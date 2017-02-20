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Третьяковская галерея запускает онлайн-экскурсии в соцсетях
28 февраля 2017 г. | Время публикации 15:29 | Последние изменения 16:24
Рубрики: Культура  
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Moscow-Live.ru
Третьяковская галерея на Крымском валу запускает виртуальные экскурсии в социальной сети "ВКонтакте". Трансляции будут проходить по вторникам в 17:00 с помощью приложения VK Live. Первой станет экскурсия по выставке "Оттепель", сообщили агентству "Москва" в пресс-службе галереи.

Об "Оттепели" расскажут кураторы выставки, историки кино, эксперты моды и культуры. Выставка поделена на семь тематических разделов, на ней представлены живопись и графика, скульптура, предметы быта, образцы дизайна, видеопроекции с фрагментами художественных и документальных фильмов. Виртуальные экскурсии будут посвящены важнейшим приметам эпохи оттепели: освоению космоса и другим научным достижениям, лучшим фильмам того времени, поэтам-шестидесятникам, тенденциям в моде.
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