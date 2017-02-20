Третьяковская галерея запускает онлайн-экскурсии в соцсетях Рубрики: Культура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Об "Оттепели" расскажут кураторы выставки, историки кино, эксперты моды и культуры. Выставка поделена на семь тематических разделов, на ней представлены живопись и графика, скульптура, предметы быта, образцы дизайна, видеопроекции с фрагментами художественных и документальных фильмов. Виртуальные экскурсии будут посвящены важнейшим приметам эпохи оттепели: освоению космоса и другим научным достижениям, лучшим фильмам того времени, поэтам-шестидесятникам, тенденциям в моде. Третьяковская галерея на Крымском валу запускает виртуальные экскурсии в социальной сети "ВКонтакте" . Трансляции будут проходить по вторникам в 17:00 с помощью приложения VK Live. Первой станет экскурсия по выставке "Оттепель", сообщили агентству "Москва" в пресс-службе галереи.Об "Оттепели" расскажут кураторы выставки, историки кино, эксперты моды и культуры. Выставка поделена на семь тематических разделов, на ней представлены живопись и графика, скульптура, предметы быта, образцы дизайна, видеопроекции с фрагментами художественных и документальных фильмов. Виртуальные экскурсии будут посвящены важнейшим приметам эпохи оттепели: освоению космоса и другим научным достижениям, лучшим фильмам того времени, поэтам-шестидесятникам, тенденциям в моде.



Предыдущая статья | Следующая статья

