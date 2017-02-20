Станция метро "ЦСКА" откроется этой весной

Станцию метро "ЦСКА" на Третьем пересадочном контуре планируются открыть весной 2017 года, сообщает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Чиновник отметил, что в ближайшее время будут открыты еще три станции - "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки", - однако конкретных сроков он не назвал.
Станция метро "ЦСКА" будет оформлена в фирменных цветах одноименного спортивного клуба - красном и синем. На потолке станции будет расположена декоративно-художественная композиция, а на платформе установят бронзовые скульптуры, посвященные "армейским" баскетболистам, хоккеистам, футболистам и лыжникам.
Вестибюли станции остеклят, сделав прозрачными и вписав их в градостроительную концепцию района. У каждого вестибюля будет по пять подземных этажей, два из которых отдадут под общественное пространство с торговыми зонами общей площадью 5,4 тысячи квадратных метров. На пологих крышах вестибюлей строящейся станции метро "ЦСКА" посеют траву и поставят несколько лавочек
. На крышу можно будет подняться по удобным ступенькам, по периметру организуют пешеходную дорожку для прогулок. Вокруг вестибюлей станции разобьют небольшой парк.