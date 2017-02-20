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Станция метро "ЦСКА" откроется этой весной
28 февраля 2017 г. | Время публикации 19:31
Рубрики: Метрополитен  
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Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Станцию метро "ЦСКА" на Третьем пересадочном контуре планируются открыть весной 2017 года, сообщает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Чиновник отметил, что в ближайшее время будут открыты еще три станции - "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки", - однако конкретных сроков он не назвал.

Станция метро "ЦСКА" будет оформлена в фирменных цветах одноименного спортивного клуба - красном и синем. На потолке станции будет расположена декоративно-художественная композиция, а на платформе установят бронзовые скульптуры, посвященные "армейским" баскетболистам, хоккеистам, футболистам и лыжникам.

Вестибюли станции остеклят, сделав прозрачными и вписав их в градостроительную концепцию района. У каждого вестибюля будет по пять подземных этажей, два из которых отдадут под общественное пространство с торговыми зонами общей площадью 5,4 тысячи квадратных метров. На пологих крышах вестибюлей строящейся станции метро "ЦСКА" посеют траву и поставят несколько лавочек. На крышу можно будет подняться по удобным ступенькам, по периметру организуют пешеходную дорожку для прогулок. Вокруг вестибюлей станции разобьют небольшой парк.
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