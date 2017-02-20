Станция метро "ЦСКА" откроется этой весной

27 сентября 2016 г. В столице появится первая станция метро с лавочками на крышах вестибюлей

На пологих крышах вестибюлей станции метро "ЦСКА" посеют траву и поставят несколько лавочек. На крышу можно будет подняться по ступенькам, по периметру организуют пешеходную дорожку. Вокруг вестибюлей станции появится парк.