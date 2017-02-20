Последний день февраля стал самым теплым в Москве с начала года Рубрики: Погода

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru 28 февраля в Москве стало самым теплым днем года и всей зимы, сообщает Гидрометцентр России. К 15:00 температура на базовой столичной метеостанции на ВДНХ поднялась до 4,2 градуса. Прежде самыми теплыми днями зимы и года были 14 и 20 февраля, когда столбики термометров поднимались до плюс 3,3 градуса.



Температурный рекорд дня принадлежит 1998 году: тогда 28 февраля воздух прогрелся до 6,2 градуса выше нуля. Обновление рекорда этого года синоптики ожидают уже завтра: температура, по прогнозам, повысится до плюс пяти градусов.



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