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Последний день февраля стал самым теплым в Москве с начала года
28 февраля 2017 г. | Время публикации 16:39 | Последние изменения 17:37
Рубрики: Погода  
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28 февраля в Москве стало самым теплым днем года и всей зимы, сообщает Гидрометцентр России. К 15:00 температура на базовой столичной метеостанции на ВДНХ поднялась до 4,2 градуса. Прежде самыми теплыми днями зимы и года были 14 и 20 февраля, когда столбики термометров поднимались до плюс 3,3 градуса.

Температурный рекорд дня принадлежит 1998 году: тогда 28 февраля воздух прогрелся до 6,2 градуса выше нуля. Обновление рекорда этого года синоптики ожидают уже завтра: температура, по прогнозам, повысится до плюс пяти градусов.
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Вторник, 28 февраля 2017 г. // Последняя новость 20:00
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