Зимний сезон завершился на катке ВДНХ

6 февраля 2017 г. День святого Валентина в парках: поиски денежных фей, аудиопоздравления и мастер-классы на катках

14 февраля посетители парков смогут получить бесплатный урок фигурного катания и совершить прогулку на северных оленях, признаться в любви на весь парк и поцеловаться в прямом эфире. Некоторые парки отметят праздник в выходные.