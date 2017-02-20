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Зимний сезон завершился на катке ВДНХ
28 февраля 2017 г. | Время публикации 12:50 | Последние изменения 14:54
Рубрики: Развлечения  
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Moscow-Live.ru
Зимний сезон завершился на самом большем в мире катке с искусственным покрытием - ВДНХ в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе выставки, каток работал 94 дня, за это время здесь прошло 55 тематических праздников. А каток парка имени Горького примет последних посетителей 12 марта.

8 декабря 2016 года Мировая Академия рекордов признала каток ВДНХ самым большим катком с искусственным покрытием в мире. В новогоднюю ночь здесь собрались около 10 тысяч человек, а 3 января на лед вышли 24,5 тысячи гостей, что стало абсолютным рекордом посещаемости. Новинкой сезона стали еженедельные утренние зарядки по выходным, вечерние танцевальные мастер-классы по пятницам, анимационная программа "Веселые друзья" на детском катке по выходным. В начале зимы на катке стартовала акция "Найди любовь на ВДНХ", финал которой состоялся 14 февраля.

Еще одним событием зимнего сезона стал благотворительный день 28 января. Вместе с посетителями на лед вышли дети и подростки, борющиеся с онкологическими заболеваниями, а также дети с особенностями развития. На катке ребятам помогали профессиональные инструкторы и звездные друзья благотворительных фондов, среди которых хоккеисты Вячеслав Фетисов и Алексей Яшин, известные российские актеры Егор Бероев, Ксения Алферова, Татьяна Арно, Андрей Мерзликин и другие.
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