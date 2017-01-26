10 старинных икон, похищенных из храма в Туле, найдены в антикварных лавках Москвы Рубрики: Криминал

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"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Тульской области установлено, что 9 икон из числа похищенных находятся в антикварных лавках Москвы. Все они были изъяты. В квартире его бывшей жены на территории Московской области была обнаружена и изъята ещё одна похищенная икона", - сообщила



Одна из икон - "Спас в терновом венце", предположительно, имеет большую культурную и историческую ценность. Возможно, она написана художником Виктором Васнецовым или одним из его учеников. Ее предположительная стоимость составляет до трех миллионов рублей.



Подозреваемый в хищении 26-летний мужчина, зарегистрированный в Московской области, задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудниками полиции в Москве задержан подозреваемый в краже старинных икон из храма в посёлке Петелино Тулы. Все похищенное он успел передать на реализацию в антикварные лавки столицы."В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Тульской области установлено, что 9 икон из числа похищенных находятся в антикварных лавках Москвы. Все они были изъяты. В квартире его бывшей жены на территории Московской области была обнаружена и изъята ещё одна похищенная икона", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.Одна из икон - "Спас в терновом венце", предположительно, имеет большую культурную и историческую ценность. Возможно, она написана художником Виктором Васнецовым или одним из его учеников. Ее предположительная стоимость составляет до трех миллионов рублей.Подозреваемый в хищении 26-летний мужчина, зарегистрированный в Московской области, задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



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