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На стройплощадке на севере Москвы произошло падение башенного крана
28 января 2017 г. | Время публикации 18:50 | Последние изменения 19:23
Рубрики: Происшествия  
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Два человека пострадали в результате падения стрелы крана на стройплощадке в Москве. Инцидент произошел днем 28 января на стройплощадке, расположенной у дома 16 на Путевом проезде(Северо-Восточный административный округ). В результате обрушения стрелы подъемного крана пострадали два человека, сообщает "Интерфакс".

"Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве по факту получения двумя рабочими травм на одной из строительных площадок организована доследственная проверка. По предварительным данным, на строительной площадке, расположенной на Путевом проезде в Москве, при выполнении ремонтных работ на высоте двое мужчин в экстренном порядке выпрыгнули из кабины падающего подъемного крана. В результате чего рабочие были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время они находятся в реанимационном отделении, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщила Агентству Москва старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по столице Юлия Иванова.
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Суббота, 28 января 2017 г. // Последняя новость 18:50
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