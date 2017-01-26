На станции "Молодежная" мать, поговорив по телефону, схватила 9-летнего ребенка и прыгнула под поезд Метрополитен Рубрики: Происшествия

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Как сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене, ЧП произошло в 11:43. Первоначально заявлялась, что женщина, стоящая около края платформы с ребенком, по собственной неосторожности упала на пути.



Сотрудниками УВД на московском метрополитене она была извлечена оттуда, после чего ей был вызван наряд срочной медицинской помощи, который по прибытию на место констатировал у нее ушибы и растяжения мягких тканей.



"Ребенок здоровый остался, так как упал прямо на маму сверху. Она стояла с ним и держала его за руку, видимо, заговорилась и упала", - сообщил



Однако позже стало известно, что женщина бросилась под прибывающий поезд намеренно, и состояния обоих пострадавших критическое.



"Мы посмотрели видео с камер наблюдения, по ним видно, что женщина поговорила с кем-то по телефону, повесила трубку и после этого вместе с ребенком, намеренно спрыгнула на путь прямо перед пребывающим поездом. Оба пострадавших в тяжелом состоянии, шансов выжить немного. Девочка девяти лет отправлена в детскую больницу, мама 1974 г. р. отправлена в обычную городскую больницу", - сообщили Днем в субботу, 28 января, на станции "Молодежная" Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена произошел серьезный инцидент.Как сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене, ЧП произошло в 11:43. Первоначально заявлялась, что женщина, стоящая около края платформы с ребенком, по собственной неосторожности упала на пути.Сотрудниками УВД на московском метрополитене она была извлечена оттуда, после чего ей был вызван наряд срочной медицинской помощи, который по прибытию на место констатировал у нее ушибы и растяжения мягких тканей."Ребенок здоровый остался, так как упал прямо на маму сверху. Она стояла с ним и держала его за руку, видимо, заговорилась и упала", - сообщил Агентству Москва глава пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.Однако позже стало известно, что женщина бросилась под прибывающий поезд намеренно, и состояния обоих пострадавших критическое."Мы посмотрели видео с камер наблюдения, по ним видно, что женщина поговорила с кем-то по телефону, повесила трубку и после этого вместе с ребенком, намеренно спрыгнула на путь прямо перед пребывающим поездом. Оба пострадавших в тяжелом состоянии, шансов выжить немного. Девочка девяти лет отправлена в детскую больницу, мама 1974 г. р. отправлена в обычную городскую больницу", - сообщили Агентству Москва в пресс-службе столичной подземки.



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