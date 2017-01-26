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На станции "Молодежная" мать, поговорив по телефону, схватила 9-летнего ребенка и прыгнула под поезд
28 января 2017 г. | Время публикации 14:55
Рубрики: Происшествия, Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
Днем в субботу, 28 января, на станции "Молодежная" Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена произошел серьезный инцидент.

Как сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене, ЧП произошло в 11:43. Первоначально заявлялась, что женщина, стоящая около края платформы с ребенком, по собственной неосторожности упала на пути.

Сотрудниками УВД на московском метрополитене она была извлечена оттуда, после чего ей был вызван наряд срочной медицинской помощи, который по прибытию на место констатировал у нее ушибы и растяжения мягких тканей.

"Ребенок здоровый остался, так как упал прямо на маму сверху. Она стояла с ним и держала его за руку, видимо, заговорилась и упала", - сообщил Агентству Москва глава пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.

Однако позже стало известно, что женщина бросилась под прибывающий поезд намеренно, и состояния обоих пострадавших критическое.

"Мы посмотрели видео с камер наблюдения, по ним видно, что женщина поговорила с кем-то по телефону, повесила трубку и после этого вместе с ребенком, намеренно спрыгнула на путь прямо перед пребывающим поездом. Оба пострадавших в тяжелом состоянии, шансов выжить немного. Девочка девяти лет отправлена в детскую больницу, мама 1974 г. р. отправлена в обычную городскую больницу", - сообщили Агентству Москва в пресс-службе столичной подземки.
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Суббота, 28 января 2017 г. // Последняя новость 14:55
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