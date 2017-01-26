Новый музейный комплекс в Кремле появится через три года

1 августа 2016 г. Путин поручил создать новый туристический маршрут в Кремле

Президент поручил создать новый туристический маршрут без посещения музеев, а также открыть для публики остатки исторических строений на месте 14-го корпуса Кремля и пускать туристов через Спасскую и Боровицкую башни.