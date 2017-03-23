Изгоняемый артхаусный кинотеатр "35 мм" ищет новую площадку в Москве

Артхаусный кинотеатр "35 мм" ищет новую площадку взамен Центрального дома предпринимателя на Покровке, откуда его выживает ГБУ "Агентство инноваций Москвы". "Мы были бы рады другой площадке, где кинотеатр смог бы существовать без потери качества", – сообщила "Интерфаксу"
директор кинотеатра Ирина Мухьянова.
Официальная причина выселения кинотеатра – долги по аренде
. В самом кинотеатре это считают своеобразной местью за то, что сотрудники четвертый год наблюдают за мнимой реконструкцией Центрального дома предпринимателей. Из-за ремонта "35 мм" по договору имел право на арендные каникулы, но платежи исправно начислялись. При этом кинотеатр вынужден был работать без горячей воды, отопления, вентиляции и кондиционера. У него также отобрали часть фойе, гардероб и кухню.
Летом 2015 года кинотеатр перестал платить аренду и обратился в суд с требованием зачислить уже выплаченную сумму в счет будущей арендной платы. Суд до сих пор не вынес никакого решения. В марте "Агентство инноваций Москвы" потребовало освободить помещения. Кинотеатр отказался, аргументируя тем, что договор аренды заключен до конца 2018 года. На прошлой неделе в кинотеатре принудительно отключили последние коммуникации
. В результате сорвались премьерные показы с приглашенными гостями. По словам Мухьяновой, позже электроснабжение было восстановлено, но воды нет до сих пор. Петицию
против выселения "35 мм" на сайте Change.org подписали более 63 тысяч человек. В защиту кинотеатра выступали видные деятели культуры, среди них бывший директор Государственного центрального музея кино Наум Клейман, известный киновед Кирилл Разлогов, актер Сергей Гармаш, заместитель главного редактора журнала "Искусство кино" Лев Карахан.
"35 мм" – чуть ли не единственный кинотеатр Москвы, где все фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами. В кинотеатре показывают фильмы текущего проката, авторское и экспериментальное кино, фестивальные ленты, работы молодых режиссеров. "35 мм" также всегда славился демократичными ценами, льготами для пенсионеров и студентов, бесплатными показами для ветеранов войны и труда.Коррупционный ремонт
В 2014 году в ЦДП начался ремонт, который тянется до сих пор без видимых результатов. Как говорится в расследовании ПАСМИ
, еще в 2013 году ГБУ "Малый бизнес Москвы" потратило 15,7 миллиона рублей на разработку проекта, а на сам ремонт было выделено 156 миллионов рублей. Тендер выиграл единственный участник – строительная компания "ЗСК", которую возглавлял знакомый экс-директора "Малого бизнеса" Александра Богзы.
По данным антикоррупционного центра партии "Яблоко"
, при участии Богзы было растрачено 76 миллионов рублей. Он принял невыполненные работы и перечислил бюджетные деньги главе "ЗСК" Евгению Надеждину. Контрольно-счетная палата в июне прошлого года подтвердила, что государству был нанесен ущерб в 65 миллионов рублей при ремонте здания.
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Москвы выявило в действиях Богзы признаки превышения должностных полномочий. В действиях Надеждина – признаки мошенничества в особо крупном размере. В феврале этого года тендер на внутренний ремонт ЦДП и установку инновационных медиафасадов стоимостью 916 миллионов рублей выиграл концерн "Монарх" Сергея Амбарцумяна. Компания спонсировала "Единую Россию", а сам Амбарцумян в разные годы был замглавы департамента градостроительной политики Москвы, советником Владимира Ресина и доверенным лицом Сергея Собянина, когда тот баллотировался в мэры.