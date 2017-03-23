Изгоняемый артхаусный кинотеатр "35 мм" ищет новую площадку в Москве

24 марта 2017 г. Чиновники парализовали работу культового московского кинотеатра "35 мм"

Двое сотрудников ГБУ "Агентство инноваций Москвы" отключили в кинотеатре последние инженерные коммуникации. Пять премьерных показов сорвано. Деньги зрителям вернуть не удается, так как техника не работает.