Следователи и Депздрав проверяют жалобу на врачей скорой, которые отказались нести пациента с инфарктом Рубрики: Происшествия

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Инцидент произошел в ночь на 13 марта. Жена покойного рассказала



Когда бригада приехала, женщина сообщила, что уже оказала первую помощь и произвела необходимые замеры. Тем не менее сотрудники скорой начали снова обследовать пациента по той же схеме, на что ушло около получаса. В результате подозрение на инфаркт подтвердилось. У больного в это время начался отек легких, он начал хрипеть.



Затем, по словам собеседницы издания, медики послали ее к машине скорой за носилками и потребовали найти кого-нибудь, чтобы донести больного до автомобиля, например, дворника или соседей. Сопровождать мужа на скорой ей не разрешили, предложив вызвать такси до больницы. В больнице врач объявил, что пациента доставили уже в коме, и он скончался. Женщина намерена подать в суд. Департамент здравоохранения изучает записи звонков, переговоров диспетчеров и экипажа скорой, маршрут бригады и объем оказанной медицинской помощи,



Следователи и департамент здравоохранения Москвы проверяют информацию в СМИ о том, что сотрудники скорой отказались перенести на носилках 61-летнего мужчину с инфарктом. Пациент впоследствии умер. "В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям и бездействию медицинских сотрудников", – говорится на сайте Главного следственного управления СК по Москве.Инцидент произошел в ночь на 13 марта. Жена покойного рассказала Life , что муж почувствовал острую боль в груди. Женщина, в прошлом медицинский работник, заподозрила инфаркт и вызвала скорую. Пока медики ехали, она измерила мужу давление и сахар в крови.Когда бригада приехала, женщина сообщила, что уже оказала первую помощь и произвела необходимые замеры. Тем не менее сотрудники скорой начали снова обследовать пациента по той же схеме, на что ушло около получаса. В результате подозрение на инфаркт подтвердилось. У больного в это время начался отек легких, он начал хрипеть.Затем, по словам собеседницы издания, медики послали ее к машине скорой за носилками и потребовали найти кого-нибудь, чтобы донести больного до автомобиля, например, дворника или соседей. Сопровождать мужа на скорой ей не разрешили, предложив вызвать такси до больницы. В больнице врач объявил, что пациента доставили уже в коме, и он скончался. Женщина намерена подать в суд. Департамент здравоохранения изучает записи звонков, переговоров диспетчеров и экипажа скорой, маршрут бригады и объем оказанной медицинской помощи, сообщили в ведомстве.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 20 января 2017 г. Следователи выясняют обстоятельства смерти девушки с воспалением легких в больнице Москвы

По данным СМИ, молодая москвичка заболела еще до Нового года. Ей поставили диагноз "бронхит", но лечение не помогало. 11 января девушку госпитализировали, 15-го она умерла. Родные утверждают, что врачи не реагировали на жалобы.

