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Следователи и Депздрав проверяют жалобу на врачей скорой, которые отказались нести пациента с инфарктом
28 марта 2017 г. | Время публикации 18:25 | Последние изменения 18:38
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Следователи и департамент здравоохранения Москвы проверяют информацию в СМИ о том, что сотрудники скорой отказались перенести на носилках 61-летнего мужчину с инфарктом. Пациент впоследствии умер. "В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям и бездействию медицинских сотрудников", – говорится на сайте Главного следственного управления СК по Москве.

Инцидент произошел в ночь на 13 марта. Жена покойного рассказала Life, что муж почувствовал острую боль в груди. Женщина, в прошлом медицинский работник, заподозрила инфаркт и вызвала скорую. Пока медики ехали, она измерила мужу давление и сахар в крови.

Когда бригада приехала, женщина сообщила, что уже оказала первую помощь и произвела необходимые замеры. Тем не менее сотрудники скорой начали снова обследовать пациента по той же схеме, на что ушло около получаса. В результате подозрение на инфаркт подтвердилось. У больного в это время начался отек легких, он начал хрипеть.

Затем, по словам собеседницы издания, медики послали ее к машине скорой за носилками и потребовали найти кого-нибудь, чтобы донести больного до автомобиля, например, дворника или соседей. Сопровождать мужа на скорой ей не разрешили, предложив вызвать такси до больницы. В больнице врач объявил, что пациента доставили уже в коме, и он скончался. Женщина намерена подать в суд. Департамент здравоохранения изучает записи звонков, переговоров диспетчеров и экипажа скорой, маршрут бригады и объем оказанной медицинской помощи, сообщили в ведомстве.

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