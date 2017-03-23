Подмосковье завалят мусором при сносе московских хрущевок, тревожатся экологи

Снос хрущевок
в Москве создаст дополнительную нагрузку на переполненные мусорные свалки в Подмосковье. При этом область уже практически исчерпала свои возможности по захоронению мусора. Об этом эксперты сообщили на круглом столе комиссии Общественной палаты России по экологии и охране окружающей среды о незаконных свалках в столичном регионе, передает ТАСС.
Каждый день из столицы вывозится 9,5 тысячи тонн твердых бытовых отходов (ТБО). Общий объем накопленных бытовых отходов в Подмосковье превысил 120 миллионов тонн в год и продолжает расти. Такие данные привел член Координационно-попечительского совета организации "Общественный экологический контроль России" Рубен Мелконян. Экологов беспокоит, что скоро к этой массе прибавятся новые строительные отходы.
"С этой системой надо что-то делать. Невозможно бесконечно заваливать Московскую область и думать, что произойдет невероятное чудо, и мусор куда-то пропадет", – прокомментировал председатель партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин. Первый заместитель комиссии ОП по экологии Валерий Серов предложил создать единую систему ликвидации отходов от сноса хрущевок, "поскольку это тема государственного масштаба".
По данным Мелконяна, жители Москвы и Подмосковья в среднем производят вдвое больше мусора, чем россияне. Каждый год в столице образуется до 7,2 миллиона тонн твердых бытовых отходов и еще около 6,1 миллиона тонн промышленных. При этом перерабатывается только 10 процентов ТБО и 59 процентов промышленного мусора. Мощностей мусоросортировочных комплексов в Подмосковье катастрофически не хватает: они способны перерабатывать в общем только 290 тысяч тонн.
Кроме того, в Подмосковье находится много незаконных свалок. "Это либо официально закрытые полигоны ТБО, на которые продолжают везти мусор, либо незаконно разрабатываемые песчаные карьеры, которые заваливают мусором", – сообщила член ОП Валентина Боброва. По ее словам, в Подольске строительные отходы свозят в карьер с ведома властей. Жители ближайшего поселения в результате не смогли пользоваться водой из скважины, передает агентство "Москва"
.
Снос первых хрущевок по новой программе может начаться в следующем году, но конкретные сроки назвать сложно. Об этом, как сообщает "Интерфакс"
, заявил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин. "Только к осени
мы планируем составить список адресов домов, входящих в реновацию. Потом нужно разработать градостроительную документацию на конкретный квартал и составить проект. Только после этого мы сможем приступить к строительству первого стартового дома", – пояснил он.
Чтобы ускорить программу сноса, Москомархитектура, департамент городского имущества и префектуры выбирают земельные участки, которые можно использовать как стартовые площадки под новые дома для конкретного квартала. "Но не в этом квартале, а рядом с ним", – уточнил Левкин. Рассматривается вариант использования в программе жилья, которое строится казенным предприятием "Управление гражданского строительства" (УГС). Ранее Левкин сообщал, что в программу реновации может попасть более 500 кварталов
, преимущественно, на востоке, юго-востоке и севере Москвы.