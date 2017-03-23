Мытищи намного обогнали столицу в рейтинге Гринпис о доступности раздельного сбора мусора

30 ноября 2015 г. Эксперимент по раздельному сбору мусора в центре Москвы срывается

Несмотря на успехи и востребованность у горожан, в ЦАО снесли 15 пунктов раздельного сбора мусора, осталось пять. Одна из официальных причин - якобы не оформленные земельные отношения. Но также имеет место конфликт интересов.