Мытищи намного обогнали столицу в рейтинге Гринпис о доступности раздельного сбора мусора

Подмосковные Мытищи вошли в тройку российских городов, где лучше всего организован раздельный сбор мусора согласно рейтингу Greenpeace
. В топ-100, составленный экологической организацией, также попали Подольск (22-е место), Долгопрудный (23-е), Ногинск (28-е) и Домодедово (31-е). В столице же наладить раздельный сбор мусора не удается, пишет "Московский комсомолец"
.
Активисты движения "Гринпис Россия" проанализировали ситуацию с раздельным сбором мусора в 160 городах России с численностью населения от 100 тысяч жителей. Как выяснилось, российская столица заняла в этом рейтинге лишь 40-е место, тогда как подмосковные Мытищи - второе. Мусор сортируют и выбрасывают в специальные контейнеры более 60% жителей Мытищ. В городе для этих целей оборудованы 450 специальных контейнерных площадок. А до июля этого года должны появиться контейнеры в 15 детских садах. Ежемесячный сбор вторсырья от жителей Мытищ достигает 50–70 тонн макулатуры, 25–30 тонн пластиковых отходов и 25–30 тонн стекла.
Как заявил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, в этом году три подмосковных муниципалитета перейдут к новому этапу организации раздельного сбора мусора: уже упомянутые Мытищи, Реутов и Щелково. В Реутове в самых людных местах города установят 10 специализированных контейнеров, а в Щелкове запланирована установка 20 экобоксов для сбора ртутьсодержащих отходов. Кроме того, в этом году в 13 муниципалитетах Московской области начнется эксперимент по организации тотального сбора мусора. Также планируется внедрить систему стимулов, при которой управляющие компании, садовые товарищества и коттеджные поселки, которые не разделяют отходы, будут платить по повышенному тарифу на утилизацию мусора. А у сторонников разделения тариф будет ниже.
В столице наладить раздельный сбор мусора пытаются уже давно, однако, несмотря на громкие заявления, все эти попытки оканчиваются ничем. Так, в ноябре 2015 года в центре столицы
снесли 15 из 20 пунктов раздельного сбора мусора, установленных в рамках эксперимента по сбору отходов, несмотря на их успех и востребованность у горожан. Сотрудники Центра экологических инициатив рассказали, что еще в 2013 году просили мэрию оформить пункты сбора мусора, но им ответили, что эта процедура не нужна. В "Гринпис России" не исключают конфликта интересов: "Глава управы может поменяться за год три-четыре раза, каждый глава может привести с собой друзей, которые владеюткомпаниями по вывозу мусора
". Кроме того, в России нет нормативных актов, которые бы регламентировали раздельный сбор мусора, а работники фирм, занимающихся вывозом мусора, также не уделяют сортировке должного внимания
.