Памятник Пушкину после "митинга Навального" до осени закрыли на реставрацию

Часть Пушкинской площади, которая стала центром митинга против коррупции 26 марта, перекрыли. В апреле начнется реставрация памятника поэту Александру Пушкину, которая продлится до сентября, сообщает портал столичной мэрии
.
Крупную реставрацию памятника, в результате которой его должны были избавить от зелено-голубой патины
, анонсировали еще прошлым летом. 5 июля сообщалось о начале работ. Главный археолог Москвы Леонид Кондрашев говорил, что состояние монумента вызывает "большое беспокойство"
. При исследовании статуи эксперты обнаружили на поверхности коррозию, а внутри, вместо стального каркаса, "много стальной арматуры". На реставрацию было выделено 24,8 миллиона рублей.
Начало работ освещалось в СМИ широко. Обновленный бронзовый Пушкин должен был предстать перед москвичами в конце минувшего года. Однако об окончании реставрации официально не сообщалось, да и цвет памятника остался прежним. Нынешние работы проводятся по заказу ГКУ "Мосреставрация", передает "Интерфакс"
. Часть Пушкинской площади, прилегающая к монументу, огорожена.
"В 2015–2016 годах была проведена серьезная исследовательская работа, определен порядок работ и первоочередные задачи. <...> Реставраторам предстоит выполнить полный комплекс работ по восстановлению бронзы и гранита", – сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. Работы начнутся с постамента.
В минувшее воскресенье, 26 марта, на Пушкинской площади и прилегающей к ней Тверской улице собрались участники несогласованного антикоррупционного митинга, поводом для которого стала публикация Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о секретных активах премьер-министра Дмитрия Медведева. По данным "ОВД-Инфо", в ходе митинга были задержаны 1030 человек. По оценке Фонда борьбы с коррупцией, в акции участвовали 25-30 тысяч человек. В МВД заявили о 7-8 тысячах участников.