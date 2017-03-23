Памятник Пушкину после "митинга Навального" до осени закрыли на реставрацию

5 июля 2016 г. Началась 25-миллионная реставрация памятника Пушкину, после которой статуя может поменять цвет

По словам специалистов, состояние памятника вызывает большое беспокойство, хотя со стороны он выглядит нормально. Фигуру поэта очистят от патины, придающей памятнику зелено-голубой цвет, ставший уже привычным.