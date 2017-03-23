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Памятник Пушкину после "митинга Навального" до осени закрыли на реставрацию
28 марта 2017 г. | Время публикации 10:57 | Последние изменения 12:17
Рубрики: Архитектура, Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Часть Пушкинской площади, которая стала центром митинга против коррупции 26 марта, перекрыли. В апреле начнется реставрация памятника поэту Александру Пушкину, которая продлится до сентября, сообщает портал столичной мэрии.

Крупную реставрацию памятника, в результате которой его должны были избавить от зелено-голубой патины, анонсировали еще прошлым летом. 5 июля сообщалось о начале работ. Главный археолог Москвы Леонид Кондрашев говорил, что состояние монумента вызывает "большое беспокойство". При исследовании статуи эксперты обнаружили на поверхности коррозию, а внутри, вместо стального каркаса, "много стальной арматуры". На реставрацию было выделено 24,8 миллиона рублей.

Начало работ освещалось в СМИ широко. Обновленный бронзовый Пушкин должен был предстать перед москвичами в конце минувшего года. Однако об окончании реставрации официально не сообщалось, да и цвет памятника остался прежним. Нынешние работы проводятся по заказу ГКУ "Мосреставрация", передает "Интерфакс". Часть Пушкинской площади, прилегающая к монументу, огорожена.

"В 2015–2016 годах была проведена серьезная исследовательская работа, определен порядок работ и первоочередные задачи. <...> Реставраторам предстоит выполнить полный комплекс работ по восстановлению бронзы и гранита", – сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. Работы начнутся с постамента.

В минувшее воскресенье, 26 марта, на Пушкинской площади и прилегающей к ней Тверской улице собрались участники несогласованного антикоррупционного митинга, поводом для которого стала публикация Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о секретных активах премьер-министра Дмитрия Медведева. По данным "ОВД-Инфо", в ходе митинга были задержаны 1030 человек. По оценке Фонда борьбы с коррупцией, в акции участвовали 25-30 тысяч человек. В МВД заявили о 7-8 тысячах участников.

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