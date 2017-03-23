Мэрия ответит на вопросы москвичей на "Ответах Mail.Ru"

8 июля 2016 г. Москву назвали в числе мировых лидеров по информатизации городов

Москва удостоилась высоких оценок исследователей за внедрение информационных технологий в здравоохранение, управление транспортом и безопасностью. По количеству и разнообразию информационных систем она уступает только Нью-Йорку,