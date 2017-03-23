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Мэрия ответит на вопросы москвичей на "Ответах Mail.Ru"
28 марта 2017 г. | Время публикации 14:29 | Последние изменения 16:59
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
У пользователей популярного сервиса "Ответы Mail.Ru" появилась возможность задавать вопросы о жизни в городе консультантам правительства Москвы. Вопросы могут касаться образования, здравоохранения, ЖКХ, транспорта и культурных событий столицы. Кроме того, консультант подскажет, как оформить ребёнка в сад или записаться к врачу, где получить социальную карту или оставить предложение по благоустройству города. Как сообщил порталу мэра столицызамруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов, ответ на тот или иной вопрос поступает в течение трёх-четырёх часов

Заместитель вице-президента Mail.Ru по стратегическим продуктам Алексей Сергеев отметил, что ежемесячно сервис "Ответы" посещают 10 миллионов пользователей из Москвы и области. "Благодаря тому, что у команды mos.ru появилось собственное представительство на нашем сервисе, жители смогут быстро получать точные ответы на волнующие их вопросы о жизни в столице", — подчеркнул Сергеев.

Недавно исследователи признали Москву одним из лидеров в мире по внедрению прикладных технологических решений в городском управлении, в особенности в сфере здравоохранения, управления транспортными потоками и использованию информационно-коммуникационных технологий в безопасности. Эксперты также высоко оценили уровень мобильной связи, посещаемости портала госуслуг и доступности широкополосного интернета. Сами же горожане оценивают эффективность порталов невысоко, отмечая, что сроки реагирования на жалобы крайне ограничены, а чиновники предпочитают создавать лишь видимость работы.
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