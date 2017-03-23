Скандальную стройку на 11-й Парковой, ради которой погубили 500 деревьев, могут отменить Рубрики: Городская инфраструктура

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В феврале протестующим жителям внезапно разрешили провести митинг на том месте, где раньше запрещали, а на прошлой неделе активизировался депутат Госдумы от "Единой России" по Восточному округу Антон Жарков. На первой полосе окружной газеты появилась его статья, в которой говорится, что стройка, "очевидно, не нужна жителям", хотя подготовительные работы ведутся по закону.



Парламентарий пишет, что ему "удалось найти законное решение вопроса в интересах жителей", и добавляет, что не хочет "видеть по этому адресу очередной долгострой". В субботу Жарков встретился с жителями под объективами камер трех телеканалов. В отличие от репортажа про



Новость также растиражировали интернет-СМИ, связанные с московским правительством. При этом до 25 марта Жарков ни на личных страницах, ни в СМИ не высказывался по поводу скандала вокруг 11-й Парковой, хотя, по его же собственному признанию, жители Северного Измайлово направляли ему коллективное письмо еще в в конце прошлого года.



"Я... надеюсь, что мнение жителей, просьба жителей не останутся без внимания, потому что сегодня в Москве ничего не делается без того, чтобы не спросить мнение жителей. Я думаю, что у нас есть реальный шанс данный вопрос решить в том виде, в котором сегодня это нужно жителям, нужно москвичам, нужно горожанам", – цитирует Жаркова



Депутат отметил, что компания-застройщик "с пониманием" отнеслась к ситуации и по его просьбе приостановила работы на спорном участке до окончательного разрешения конфликта. Во вторник депутат намерен подать в Москомархитектуру свое заявление с просьбой отменить градостроительный план земельного участка и включить решение вопроса в ближайшее заседание городской земельной комиссии под руководством мэра Москвы Сергея Собянина.



"За пять лет все-таки я понял логику работы московских властей, – комментирует Барановский. – Можно было бы просто объявить – стройка отменена, но они так не делают. Им нужно обязательно снять дивиденды с любой истории. Если что-то делается, так это благодаря "Единой России".



Спорный участок на 11-й Парковой улице, 46, где раньше находился детский сад, расположен внутри квартала и окружен шестью жилыми домами. До 2011 года территория принадлежала городу, там планировалось построить новый детсад. Затем участок стал собственностью группы компаний "Иград" Романа Авдеева. Девелопер добивался права построить вместо детсада офисы, но в Москомархитектуре, мэрии и нескольких судах ему отказали.



Несмотря на это, впоследствии Москомархитектура все же разрешила "Играду" построить на 11-й Парковой многоэтажный жилой дом со встроенным детским садом. Ни в каких ранее выданных документах высотка не фигурировала. В конце января рабочие вырубили на участке 504 дерева. Активисты Измайлово неоднократно выступали с



В Северном Измайлово близится отмена скандального строительства высотного дома на 11-й Парковой улице, против которого давно выступают местные жители. На это указывает внезапно проявившаяся активность представителей "Единой России" и провластных СМИ, пишет в своем блоге муниципальный депутат Дмитрий Барановский.В феврале протестующим жителям внезапно разрешили провести митинг на том месте, где раньше запрещали, а на прошлой неделе активизировался депутат Госдумы от "Единой России" по Восточному округу Антон Жарков. На первой полосе окружной газеты появилась его статья, в которой говорится, что стройка, "очевидно, не нужна жителям", хотя подготовительные работы ведутся по закону.Парламентарий пишет, что ему "удалось найти законное решение вопроса в интересах жителей", и добавляет, что не хочет "видеть по этому адресу очередной долгострой". В субботу Жарков встретился с жителями под объективами камер трех телеканалов. В отличие от репортажа про вырубку 504 деревьев этот сюжет сразу появился в эфире, отмечает Барановский.Новость также растиражировали интернет-СМИ, связанные с московским правительством. При этом до 25 марта Жарков ни на личных страницах, ни в СМИ не высказывался по поводу скандала вокруг 11-й Парковой, хотя, по его же собственному признанию, жители Северного Измайлово направляли ему коллективное письмо еще в в конце прошлого года."Я... надеюсь, что мнение жителей, просьба жителей не останутся без внимания, потому что сегодня в Москве ничего не делается без того, чтобы не спросить мнение жителей. Я думаю, что у нас есть реальный шанс данный вопрос решить в том виде, в котором сегодня это нужно жителям, нужно москвичам, нужно горожанам", – цитирует Жаркова агентство "Москва" Депутат отметил, что компания-застройщик "с пониманием" отнеслась к ситуации и по его просьбе приостановила работы на спорном участке до окончательного разрешения конфликта. Во вторник депутат намерен подать в Москомархитектуру свое заявление с просьбой отменить градостроительный план земельного участка и включить решение вопроса в ближайшее заседание городской земельной комиссии под руководством мэра Москвы Сергея Собянина."За пять лет все-таки я понял логику работы московских властей, – комментирует Барановский. – Можно было бы просто объявить – стройка отменена, но они так не делают. Им нужно обязательно снять дивиденды с любой истории. Если что-то делается, так это благодаря "Единой России".Спорный участок на 11-й Парковой улице, 46, где раньше находился детский сад, расположен внутри квартала и окружен шестью жилыми домами. До 2011 года территория принадлежала городу, там планировалось построить новый детсад. Затем участок стал собственностью группы компаний "Иград" Романа Авдеева. Девелопер добивался права построить вместо детсада офисы, но в Москомархитектуре, мэрии и нескольких судах ему отказали.Несмотря на это, впоследствии Москомархитектура все же разрешила "Играду" построить на 11-й Парковой многоэтажный жилой дом со встроенным детским садом. Ни в каких ранее выданных документах высотка не фигурировала. В конце января рабочие вырубили на участке 504 дерева. Активисты Измайлово неоднократно выступали с протестами , устраивали одиночные пикеты против действий "Играда" и решения Москомархитектуры. Но до недавних пор единственной официальной реакцией были пресс-релизы "Инграда" с опровержениями.



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