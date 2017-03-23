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Станцию метро "Петровский парк" могут открыть ко Дню города
28 марта 2017 г. | Время публикации 09:40 | Последние изменения 10:27
Рубрики: Метрополитен  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Станцию "Петровский парк" планируют запустить ко Дню города. Как заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Москва 24", строительство должны закончить к концу лета – началу сентября.

"Как обычно, ко Дню города мы стараемся делать городу какие-то подарки от Стройкомплекса. Я думаю, что к этому времени мы запустим эту станцию полноценно", – сказал заммэра. Сама станция уже практически готова, сейчас ведется работа в тоннелях. На сегодняшний день к строительству привлечено более трех тысяч человек, еще две тысячи человек будет мобилизовано в ближайший месяц.

Напомним, станция "Петровский парк" станет частью Третьего пересадочного контура метро и будет отделана зеленым карельским камнем, который создаст эффектную цветовую гамму и станет своего рода "подсказкой" для пассажиров. Как пояснили представители компании-подрядчика, с этой станции можно будет перейти на станцию "Динамо" Замоскворецкой линии, обозначаемой на схемах зеленым цветом. Сперва станции соединят крытым наземным переходом, а на втором этапе строительства в 2017 году появится подземный переход. Для пересадки на станцию "Динамо" достаточно будет спуститься по эскалатору. Вестибюли и эскалаторные сходы украсят большими световыми витражами с силуэтом Петровского путевого дворца XVIII века. Спускаясь или поднимаясь по эскалатору, пассажиры смогут рассматривать на потолке силуэты деревьев.
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