Станцию метро "Петровский парк" могут открыть ко Дню города

Станцию "Петровский парк" планируют запустить ко Дню города. Как заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Москва 24"
, строительство должны закончить к концу лета – началу сентября.
"Как обычно, ко Дню города мы стараемся делать городу какие-то подарки от Стройкомплекса. Я думаю, что к этому времени мы запустим эту станцию полноценно", – сказал заммэра. Сама станция уже практически готова, сейчас ведется работа в тоннелях. На сегодняшний день к строительству привлечено более трех тысяч человек, еще две тысячи человек будет мобилизовано в ближайший месяц.
Напомним, станция "Петровский парк" станет частью Третьего пересадочного контура метро и будет отделана зеленым карельским камнем
, который создаст эффектную цветовую гамму и станет своего рода "подсказкой" для пассажиров. Как пояснили представители компании-подрядчика, с этой станции можно будет перейти на станцию "Динамо" Замоскворецкой линии, обозначаемой на схемах зеленым цветом. Сперва станции соединят крытым наземным переходом, а на втором этапе строительства в 2017 году появится подземный переход. Для пересадки на станцию "Динамо" достаточно будет спуститься по эскалатору. Вестибюли и эскалаторные сходы украсят большими световыми витражами
с силуэтом Петровского путевого дворца XVIII века. Спускаясь или поднимаясь по эскалатору, пассажиры смогут рассматривать на потолке силуэты деревьев.