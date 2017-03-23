Станцию метро "Петровский парк" могут открыть ко Дню города

7 марта 2017 г. Утвержден дизайн трех первых станций Третьего пересадочного контура

Станцию "Нижняя Масловка" стилизуют под тоннель подземки, станцию "Хорошёвская" оформят в стиле авангард, а вдоль эскалаторов "Петровского парка" установят световые витражи с изображением Петровского путевого дворца.