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В среду в столице немного похолодает
28 марта 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
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Гидрометцентр России
В среду, 29 марта, в столице немного похолодает, сообщает Гидрометцентр РФ.

В столице будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный снег, гололедица, местами сильная, температура в Москве от минус двух до минус четырех, по области минус один - минус шесть градусов, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, местами с порывами 14-19 метров в секунду. Днем местами небольшие осадки, гололедица, температура в Москве от ноля до плюс двух, по области от минус трех до плюс двух градусов, ветер северо-западный и западный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду.
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Вторник, 28 марта 2017 г. // Последняя новость 20:00
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