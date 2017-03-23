Скандальные правила землепользования и застройки утвердили в столице

Правительство столицы утвердило единые правила землепользования и застройки (ПЗЗ), сообщает агентство "Москва"
. Это второй по значимости градостроительный документ после Генплана. 83% площади Москвы в старых границах отнесено к сохраняемым городским территориям. Кварталы, где будет сноситься ветхое жилье по новой программе, рассмотрят отдельно после составления перечня адресов. Вследствие этого в ПЗЗ возможны изменения.
Правила распространяются на всю Москву, включая присоединенные территории, кроме Троицка, Щербинки и инновационного центра "Сколково", отметила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. В Троицке и Щербинке утверждение ПЗЗ относится к местным вопросам, а на Сколково распространяется специальный федеральный закон.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что территории развития составят чуть более 10 процентов. Это территории, которые образуются после сноса ветхих кварталов, и промзоны. По словам Собянина, ПЗЗ сохраняют существующую жилую застройку, индивидуальное жилье и природные территории. Княжевская отметила, что во время публичных слушаний от москвичей поступило более 120 тысяч замечаний и предложений по ПЗЗ. "Они были переданы и рассмотрены, на каждое из них был подготовлен аргументированный ответ", - сказала председатель Москомархитектуры.На публичные слушания свозили массовку
Между тем муниципальные депутаты еще в конце прошлого года говорили, что новые правила позволят правительству Москвы "строить в ручном режиме" и отстранить москвичей от принятия решений. По их словам, жителей слабо оповещали о проведении слушаний, а для округа, где проживает, к примеру, миллион человек, власти выделяли зал всего на 250 человек.
Обсуждение на публичных слушаниях в десяти городских залах оказалось формальностью: многим из пришедших, включая муниципальных депутатов, даже не удалось его услышать. По их словам, в залах было много сотрудников предприятий, очевидно, привезенных для массовки
. Депутат Мосгордумы Елена Шувалова рассказала, что на собрании в ЦАО сидели люди в масках, а глава муниципального округа Алтуфьевский Олег Баранников заснял на камеру казенный автобус, который вез массовку на публичные слушания по Северо-Восточному округу.
В начале марта ряд организаций, муниципальных депутатов и экспертов направили обращение
президенту России Владимиру Путину и генпрокурору Юрию Чайке против принятия правил землепользования и застройки в их нынешнем виде. Как отмечали авторы петиции, предлагаемый проект противоречит Градостроительному и Земельному кодексам России, Градостроительному кодексу Москвы и закону "О Генеральном плане города Москвы". Так, им предусмотрены территориальные зоны, для которых не устанавливается градостроительный регламент, позволяя таким образом узаконить нелегальную застройку и одобрять проекты без публичных слушаний.
Ранее законодательное собрание Петербурга обратилось в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности норм Градостроительного кодекса России, согласно которым полномочия по утверждению проекта ПЗЗ в Москве и Санкт-Петербурге были переданы от городских органов законодательной власти к исполнительной. Как сообщает РИА "Новости"
, инициаторы проверки сочли, что норма нарушает принцип разделения властей и равноправия регионов России, так как новые правила установлены только для двух субъектов Федерации. Однако суд счел, что соотношение госвласти и местного самоуправления в городах федерального значения обусловлено территориальными особенностями этих субъектов, и передача полномочий не противоречит конституционным принципам.