Скандальные правила землепользования и застройки утвердили в столице

9 марта 2017 г. Активисты обвинили авторов новых правил землепользования и застройки в растрате бюджетных средств

Активисты вновь обращают внимание на то, что правила землепользования и застройки противоречат законодательству. Они требуют провести проверку по признакам растраты бюджетных средств и расследование в отношении авторов ПЗЗ.