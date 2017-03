В Москве озаботились религиозным питанием для школьников Общество Рубрики: Дети

В Мосгордуме обсудили возможность введения религиозного питания в столичных школах. Постное православное меню планируется ввести уже в следующем году к Великому посту, если эту идею поддержит "много православных людей". Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев.Заседание было организовано по просьбам православной общественности, которая предлагала ввести особое меню в дни религиозных постов. При этом сами инициаторы обсуждения на заседание не пришли, передает ТАСС. Присутствовали представители мусульманства, иудаизма и буддизма. "Одним из самых очевидных предложений было предоставить ребенку выбирать определенное меню", – рассказал Палеев о позиции православных. По его оценке, около 23 тысяч детей готовы придерживаться постного меню в школах.Палеев отметил, что "тысячи детей приходят со своим питанием не потому, что они жалеют деньги на еду, а потому что они едят именно специально разрешенное родителями с учетом религиозных канонов, требований питание", цитирует агентство "Москва" . Глава комиссии затруднился сказать, в какой форме будет организовано религиозное питание. "В рамках буфета, как дополнительной возможности, мне кажется, все-таки есть возможность это организовать. Что касается разных меню, со временем они будут появляться", – сказал он. С другой стороны, представитель Роспотребнадзора заявил, что в большинстве городских школ нет технической возможности готовить сразу несколько видов обедов: по его словам, кухонные цеха построены по советским проектам, рассчитанным на один рацион.Представитель главного раввина России Александр Зальцман предложил включить в санитарные правила и нормы возможность введения религиозного питания и контролировать покупки в школьном буфете c помощью электронных карточек учеников, выставив на них ограничения на покупку той или иной еды. Сейчас в методических рекомендациях об организации питания в детсадах и школах такого пункта нет. Первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов предложил прописывать возможность организации питания по религиозным стандартам в тендерной документации.Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович предложил опробовать принцип в одной из столичных школ. В заключение участники договорились провести новое заседание, собрав все предложения экспертов. Школьные нововведения, связанные с религией, нередко вызывают протест. В конце прошлого года родители учеников школы 2065 добились отмены курса "Истоки" , который сочли навязыванием религиозной идеологии. В учебнике, по словам родителей, постоянно говорится про нечистую силу, святую воду, ангелов-хранителей и чудеса икон. Пособие возмутило даже верующих.



