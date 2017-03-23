В Москве и области штормовое предупреждение, у метеочувствительных тяжелый день

Экстренное предупреждение о неблагоприятной погоде объявлено в столичном регионе до 21:00. Как сообщают управления МЧС по Москве
и Московской области
, сохранится северо-западный ветер с порывами 15-20 метров в секунду, дождь, мокрый снег. В некоторых районах наблюдается сильная метель.
Погоду в Москве во вторник определяет "ныряющий" циклон из Скандинавии, сообщает портал "Метеоновости"
. Время от времени будут отмечаться снежные заряды. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 3 градусов. Наиболее прохладно в северных, северо-западных районах столицы.Метеочувствительным придется нелегко
Погода скажется на самочувствии метеочувствительных людей. "Хуже всего придется тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы, собственным неустойчивым артериальным давлением, перенесшим инфаркт или инсульт", – говорится в сообщении. Кроме того, 28 марта отмечается геомагнитная буря, причиной которой стала корональная дыра на Солнце.
"Влияние магнитных бурь на человека почти всегда характеризуется плохим самочувствием, головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, перепадами давления. Медики связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей", – предупреждают
синоптики. К концу недели потеплеет до плюс 12
Ветер с порывами до 17 метров в секунду, снег и метель прогнозируются и в ближайшие дни. К пятнице ветер стихнет, осадки на время прекратятся, однако ночью ожидается до 11 градусов мороза
. Потепление придет в выходные: по прогнозу Гидрометцентра
, в воскресенье днем воздух может прогреться до 12 градусов, в понедельник – до плюс 15.
27 марта непогода повлияла на график движения монорельсовой дороги
: ветки дерева повредили контактную сеть на перегоне "Телецентр" – "Улица Милашенкова". Работа монорельса была приостановлена на несколько часов, 60 пассажиров эвакуировали. Очевидцы сообщали о поваленных деревьях в других районах на северо-востоке столицы.