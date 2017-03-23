В Москве и области штормовое предупреждение, у метеочувствительных тяжелый день

27 марта 2017 г. В последнюю ночь марта в столице похолодает до 11 градусов мороза

Неустойчивая погода, больше похожая на зимнюю, сохранится в Москве всю неделю. Снег будет идти почти каждый день, кроме пятницы. По ночам морозно, днем температура будет возвращаться к плюсовым значениям.