]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
28
марта
pda
Поиск
Архив

Мини-поликлиники откроются в столичных торговых центрах
28 марта 2017 г. | Время публикации 10:14 | Последние изменения 10:50
Рубрики: Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Global Look Press
Институт развития интернета совместно с рядом медицинских институтов объявил о запуске нового проекта по созданию мини-поликлиник и развитию телемедицины. В конце апреля - начале мая в одном из торговых центров столицы откроют мини-поликлинику, в которой горожане смогут "на бегу" пройти обследование и узнать о текущем состоянии своего здоровья. Об этом "Российской газете" заявил глава комитета "Интернет+медицина" института развития интернета Георгий Лебедев.

Мини-поликлиника будет представлять собой медицинский кабинет, в котором можно пройти диагностику и сдать кровь по дороге с работы. У врача, который станет принимать пациентов, будет возможность провести телеконференцию со специалистами, чтобы проконсультироваться по диагнозу или лечению пациента. По словам экспертов, если сейчас многим москвичам просто некогда дойти до врача, и они упускают время, то появление мини-поликлиники рядом с крупным транспортным узлом будет пользоваться спросом у москвичей. В дальнейшем они будут подключены к системе обязательного медицинского страхования, и там можно будет пройти обязательную диспансеризацию. Также не исключено, что сеть таких амбулаторий войдет в систему мониторинга хронических кардиологических заболеваний.

Сейчас идет подготовка по подключению мини-поликлиник к системе электронных медицинских карт пациентов, что даст возможность повысить ответственность врачей, которые будут ставить диагнозы и сохранять всю информацию о состоянии здоровья больного для назначения правильного лечения. Пакет нормативных документов для создания таких поликлиник сейчас отрабатывается и для новых районов, где идет интенсивная застройка и не хватает медучреждений. Кроме того, мини-поликлиники станут опытной площадкой для отработки электронного обмена данными между медприборами и электронной картой пациента: до конца года такие карты получат все прикрепленные к поликлиникам.

Тогда же во всех больницах, поликлиниках и диспансерах столицы запустят единую информационную систему анализа историй болезни. Система будет автоматически собирать данные о том, где пациент лечился ранее, когда проходил диспансеризацию, какие диагнозы ему ставили. Это поможет оценить качество медицинской помощи, а также быстро получить полную информацию о больном. В ноябре прошлого года сообщалось о появлении в столице "медтаксофонов" - медицинских модулей, оснащенный датчиками и системами мониторинга состояния здоровья, благодаря которым врач в удаленном режиме сможет получать данные о состоянии пациента и общаться с ним по аудио- и видеосвязи. Первые медтаксофоны планируется разместить на территории ЖК "Сколково" в первом квартале 2017 года, сроки появления их в Москве обсуждаются.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Электронные медицинские карты появятся у всех горожан через год
29 ноября 2016 г.
Электронные медицинские карты появятся у всех горожан через год
Сейчас электронные карты есть примерно у 30% горожан, а до конца 2017 года их получат все прикрепленные к поликлиникам. А к апрелю 2017 года все бригады скорой помощи получат планшеты с доступом к ЕМИАС и электронным картам.
11 ноября 2016 г.
9 ноября 2016 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
28.03.2017   12:51
5
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 28 марта 2017 г. // Последняя новость 12:10
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>