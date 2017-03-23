Мини-поликлиники откроются в столичных торговых центрах

Институт развития интернета совместно с рядом медицинских институтов объявил о запуске нового проекта по созданию мини-поликлиник и развитию телемедицины. В конце апреля - начале мая в одном из торговых центров столицы откроют мини-поликлинику, в которой горожане смогут "на бегу" пройти обследование и узнать о текущем состоянии своего здоровья. Об этом "Российской газете"
заявил глава комитета "Интернет+медицина" института развития интернета Георгий Лебедев.
Мини-поликлиника будет представлять собой медицинский кабинет, в котором можно пройти диагностику и сдать кровь по дороге с работы. У врача, который станет принимать пациентов, будет возможность провести телеконференцию со специалистами, чтобы проконсультироваться по диагнозу или лечению пациента. По словам экспертов, если сейчас многим москвичам просто некогда дойти до врача, и они упускают время, то появление мини-поликлиники рядом с крупным транспортным узлом будет пользоваться спросом у москвичей. В дальнейшем они будут подключены к системе обязательного медицинского страхования, и там можно будет пройти обязательную диспансеризацию. Также не исключено, что сеть таких амбулаторий войдет в систему мониторинга хронических кардиологических заболеваний.
Сейчас идет подготовка по подключению мини-поликлиник к системе электронных медицинских карт пациентов, что даст возможность повысить ответственность врачей, которые будут ставить диагнозы и сохранять всю информацию о состоянии здоровья больного для назначения правильного лечения. Пакет нормативных документов для создания таких поликлиник сейчас отрабатывается и для новых районов, где идет интенсивная застройка и не хватает медучреждений. Кроме того, мини-поликлиники станут опытной площадкой для отработки электронного обмена данными между медприборами и электронной картой пациента: до конца года такие карты получат все прикрепленные к поликлиникам
.
Тогда же во всех больницах, поликлиниках и диспансерах столицы запустят единую информационную систему анализа историй болезни
. Система будет автоматически собирать данные о том, где пациент лечился ранее, когда проходил диспансеризацию, какие диагнозы ему ставили. Это поможет оценить качество медицинской помощи, а также быстро получить полную информацию о больном. В ноябре прошлого года сообщалось о появлении в столице "медтаксофонов"
- медицинских модулей, оснащенный датчиками и системами мониторинга состояния здоровья, благодаря которым врач в удаленном режиме сможет получать данные о состоянии пациента и общаться с ним по аудио- и видеосвязи. Первые медтаксофоны планируется разместить на территории ЖК "Сколково" в первом квартале 2017 года, сроки появления их в Москве обсуждаются.