Мини-поликлиники откроются в столичных торговых центрах

29 ноября 2016 г. Электронные медицинские карты появятся у всех горожан через год

Сейчас электронные карты есть примерно у 30% горожан, а до конца 2017 года их получат все прикрепленные к поликлиникам. А к апрелю 2017 года все бригады скорой помощи получат планшеты с доступом к ЕМИАС и электронным картам.