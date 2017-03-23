Горожане выдвинули более полутора тысяч идей при обсуждении закона о диких животных Рубрики: Животные

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В частности, владельцев диких животных предлагают обязать получать документы, которые должны содержать возраст животного, его наименование, из какой местности привезен зверь, данные продавца животного, условия содержания конкретного животного, данные владельца, регистрационные данные для учета и другие. Кроме того, предлагается ввести обязательную регистрацию купленного дикого животного на сайте столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, а также установить требования к площади помещений, в которых содержатся дикие животные. Также популярным стало предложение определить вид животных, подлежащих обязательному чипированию. Горожане предлагают законодательно урегулировать ответственность владельцев животных за нарушения правил содержания и размещать зверей в общественных местах так, чтобы они не представляли угрозу посетителям и чтобы сами люди не нанесли вред животным.



Ухаживать за животными в общественном месте должны люди со специальным образованием, а организация, занимающаяся этим, должна иметь лицензию с ограниченным сроком действия. Контактные зоопарки обязаны вывешивать на видном месте телефон для приема жалоб по состоянию животных и обеспечению им условий. Посещение таких зоопарков должно быть регламентировано по времени, а перед входом в зоопарк предлагается проводить обязательный инструктаж. Место содержания животного в контактном зоопарке должно быть обеспечено табличками, на которых предлагается зафиксировать вид животного, его повадки, рацион, а на видном месте разместить информацию о том, как вести себя при контакте с животным.



Все идеи, полученные в ходе общественного обсуждения, будут рассмотрены экспертами департамента природопользования и охраны окружающей среды и представителями зоозащитных организаций и зообизнеса, а лучшие из них войдут в проект закона "Об охране диких животных в городе Москве". Новый закон призван защитить диких и экзотических животных, содержащихся в неволе, а также ужесточить меры за ненадлежащее обращение с ними. В частности, планируется ввести



Около 2800 жителей Москвы приняли участие в краудсорсинговом проекте , посвященном разработке городского закона об охране диких животных. Как сообщили ТАСС организаторы опроса, всего было предложено 1637 идей, обсуждение проходило по трем направлениям: "Многоквартирные дома", "Общественные места" и "Контактные зоопарки".В частности, владельцев диких животных предлагают обязать получать документы, которые должны содержать возраст животного, его наименование, из какой местности привезен зверь, данные продавца животного, условия содержания конкретного животного, данные владельца, регистрационные данные для учета и другие. Кроме того, предлагается ввести обязательную регистрацию купленного дикого животного на сайте столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, а также установить требования к площади помещений, в которых содержатся дикие животные. Также популярным стало предложение определить вид животных, подлежащих обязательному чипированию. Горожане предлагают законодательно урегулировать ответственность владельцев животных за нарушения правил содержания и размещать зверей в общественных местах так, чтобы они не представляли угрозу посетителям и чтобы сами люди не нанесли вред животным.Ухаживать за животными в общественном месте должны люди со специальным образованием, а организация, занимающаяся этим, должна иметь лицензию с ограниченным сроком действия. Контактные зоопарки обязаны вывешивать на видном месте телефон для приема жалоб по состоянию животных и обеспечению им условий. Посещение таких зоопарков должно быть регламентировано по времени, а перед входом в зоопарк предлагается проводить обязательный инструктаж. Место содержания животного в контактном зоопарке должно быть обеспечено табличками, на которых предлагается зафиксировать вид животного, его повадки, рацион, а на видном месте разместить информацию о том, как вести себя при контакте с животным.Все идеи, полученные в ходе общественного обсуждения, будут рассмотрены экспертами департамента природопользования и охраны окружающей среды и представителями зоозащитных организаций и зообизнеса, а лучшие из них войдут в проект закона "Об охране диких животных в городе Москве". Новый закон призван защитить диких и экзотических животных, содержащихся в неволе, а также ужесточить меры за ненадлежащее обращение с ними. В частности, планируется ввести обязательную регистрацию таких животных и организовать в доме условия для комфортного содержания. Владелец будет обязан обеспечить доступ специалистов природоохранного ведомства к животному для оформления регистрации. Полный запрет на домашнее содержание планируется прописать только для крупных диких кошек и других хищников, а также ядовитых змей и крупных животных.



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