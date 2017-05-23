Градозащитники увязали уничтожение очередного исторического здания в центре Москвы с программой реновации

С 27 мая рабочие начали уничтожение еще одного исторического здания на Большой Спасской улице в центре Москвы. В этот раз неугодным для городских властей оказался дом Герасима Воробьева, построенный еще в 1905 году. По мнению градозащитника, активиста общественного движения "Архнадзор" Андрея Новичкова, снос этого здания может быть связан с подготовкой к грядущей реновации.
"Сносят не ради строительства многофункционального комплекса, не ради гостиницы, как это обычно бывает, а в связи со строительством многоквартирного жилого дома по городскому заказу. Возможно, правительство города места под стартовые площадки для программы реновации освобождает. Только вот опять крайними оказались исторические здания", - пишет Новичков на своей странице в Facebook
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Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что столичные власти подобрали
около 300 стартовых площадок для новых домов по программе реновации жилья. По словам чиновника, список этих площадок появится к концу июня, а строительство на них может начаться уже ближайшей осенью.
"Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к одной из префектур, писали, что 230 участков, которые принадлежат городу, представляют собой в основном неиспользуемые территории. Это заброшенные стройки, неработающие предприятия, депо и автобазы. Переселение, напомним, будет волновым: : первую группу жителей переселят в стартовые дома, затем их старые дома снесут, а на их месте построят новые. Снос обычно занимает два-три дня, затем еще 7-10 дней требуется для вывоза мусора
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