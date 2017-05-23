Вандалы изрубили и сожгли крест возле Спасо-Андроникова монастыря

В ночь на воскресенье, 28 мая, неизвестные разломали и сожгли поклонный крест возле Спасо-Андроникова монастыря Москвы, рассказал "Интерфаксу"
исполнительный директор московского общественного движения восстановления Андроникова монастыря Лада Савонина.
"Вандалы изрубили топором, облили горючими веществами и подожгли крест возле обители", - заявила собеседница агентства. По ее словам, четырехметровый крест был установлен на месте чудотворного колодца, вырытого лично преподобным Андроником в 1357 году. В настоящий момент место происшествия осматривают сотрудники правоохранительных органов.
В Спасо-Андрониковом монастыре еще в прошлом году выражали опасения
, что вандалы обязательно попытаются осквернить установленный крест и надгробия.
Отметим, что сейчас общественность обеспокоена строительными работами на территории монастыря. Техника уже разворотила древние захоронения, а в храме Архангела Михаила планируется открыть ресторан с лифтом, гардеробом и туалетами на каждом этаже. Впрочем, глава экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин называет подобные сообщения "вбросами обиженных сотрудников".
Осенью прошлого года также стало известно о том, что экскаваторы на территории Спасо-Андроникова монастыря разрыли культурный слой вместе с человеческими костями, фрагментами гробов, надгробных плит, камней от фамильных склепов. Как потом выяснилось, под стенами исторического здания возводится тир
в целях "патриотического воспитания молодежи".