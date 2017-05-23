Вандалы изрубили и сожгли крест возле Спасо-Андроникова монастыря

13 сентября 2016 г. Стройка "патриотического" тира уничтожает древний некрополь Спасо-Андроникова монастыря

Экскаваторы разрыли культурный слой вместе с человеческими костями, фрагментами гробов и надгробных плит, но владельцы стройки упорно отрицают, что здесь вообще когда-то было кладбище. МК обращается к мэру и в Генпрокуратуру.