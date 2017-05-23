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Вандалы изрубили и сожгли крест возле Спасо-Андроникова монастыря
28 мая 2017 г. | Время публикации 16:54
Рубрики: Культура, Общество  
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Moscow-Live.ru
В ночь на воскресенье, 28 мая, неизвестные разломали и сожгли поклонный крест возле Спасо-Андроникова монастыря Москвы, рассказал "Интерфаксу" исполнительный директор московского общественного движения восстановления Андроникова монастыря Лада Савонина.

"Вандалы изрубили топором, облили горючими веществами и подожгли крест возле обители", - заявила собеседница агентства. По ее словам, четырехметровый крест был установлен на месте чудотворного колодца, вырытого лично преподобным Андроником в 1357 году. В настоящий момент место происшествия осматривают сотрудники правоохранительных органов.

В Спасо-Андрониковом монастыре еще в прошлом году выражали опасения, что вандалы обязательно попытаются осквернить установленный крест и надгробия.



Отметим, что сейчас общественность обеспокоена строительными работами на территории монастыря. Техника уже разворотила древние захоронения, а в храме Архангела Михаила планируется открыть ресторан с лифтом, гардеробом и туалетами на каждом этаже. Впрочем, глава экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин называет подобные сообщения "вбросами обиженных сотрудников".

Осенью прошлого года также стало известно о том, что экскаваторы на территории Спасо-Андроникова монастыря разрыли культурный слой вместе с человеческими костями, фрагментами гробов, надгробных плит, камней от фамильных склепов. Как потом выяснилось, под стенами исторического здания возводится тир в целях "патриотического воспитания молодежи".
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