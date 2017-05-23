Организованный оппозицией митинг против реновации пройдет сегодня на улице Вавилова

В воскресенье, 28 мая, на юго-западе Москвы пройдет согласованная со столичными властями акция против реновации, организованная оппозиционными партиями "Парнас" и "Яблоко", а также представителями ряда правозащитных организаций, недовольных политикой мэрии. В оргокомитете, в частности, заявлены Лев Пономарев, Сергей Митрохин, Геннадий Гудков и другие.
Сбор участников стартует с 13:00 у домов 21-24 по улице Вавилова. С 14:00 начнется марш до дома 46 в сторону улицы Ульянова, а после него с 15:00 до 16:00 пройдет митинг на площадке у доме 46. Максимальная численность мероприятия, согласно заявке, составляет до 10 тысяч человек.
Митрохин в беседе с "Интерфаксом"
сообщал, что оппозиции предлагалось два варианта для места проведения акции. "Вторым было повторение акции на проспекте Сахарова. Мы выбрали Черемушки, так как это непосредственно район, где запланирован снос 121 дома", - отметил лидер столичного отделения "Яблока". Движение транспорта, в том числе общественного, в районе проведения мероприятия будет перекрыто.
Отметим, что накануне на Суворовской площади прошел
митинг "За права москвичей", в повестке которого также значилась борьба с законопроектом о реновации. По данным полиции, в акции приняли участие около тысячи человек. Схожие данные приводит организация Mob Counter - 1150 человек.