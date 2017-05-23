Организованный оппозицией митинг против реновации пройдет сегодня на улице Вавилова

27 мая 2017 г. На митинг "За права москвичей!", проходящем 27 мая в центре Москвы, вышли более 1000 человек

Участники митинга выступают против беспредела и произвола чиновников в Москве - реновации, платных парковок, точечной застройки, а также "всей социальной политики, творимой "пришельцем" Собяниным".