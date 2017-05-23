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Москву ненадолго посетит теплая и дождливая погода, а к следующим выходным опять похолодает
28 мая 2017 г. | Время публикации 15:41
Рубрики: Погода  
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Гидрометцентр России
В начале предстоящей недели Москва и область окажутся в теплом секторе циклона, благодаря чему температура воздуха прогреется до привычных для мая значений. Однако синоптики в очередной раз призывают горожан не радоваться преждевременно: уже к следующим выходным в столичном регионе опять похолодает.

Как рассказал "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура всю ближайшую неделю будет исключительно переменчивая. В понедельник, 29 мая, днем ожидается до плюс 22-24 градусов, дождь, гроза и сильный ветер. Во вторник и среду температура будет колебаться в районе 20-градусной отметки, местами возможны дожди. В четверг тепло сохранится, но упадет атмосферное давление и дожди усилятся.

Заметные перемены в погоде начнутся в пятницу: в регион придет холодный воздух, из-за которого в ночные часы температура не будет превышать 5-10 градусов выше нуля, а днем ожидается не более плюс 13-15 (это на 3-5 градусов ниже нормы). По предварительным расчетам, в субботу и воскресенье погода будет такой же, как в пятницу. Тепло, вероятно, вернется в Москву 5-6 июня, но более точные данные синоптики пока озвучить не могут.
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