Тысячи москвичей вышли на воскресный митинг против реновации на улице Вавилова

На юго-западе Москвы начался митинг против реновации столичного жилья, организованный оппозиционными партиями "Яблоко", ПАРНАС и "Демократический выбор". Организаторы акции, которая позиционируется продолжением масштабного митинга 14 мая на проспекте Академика Сахарова, рассчитывают, что в ней примут участие до 10 тысяч человек. Впрочем, по мнению экспертов, явке может помешать тот факт, что накануне прошел еще один митинг со схожей повесткой.
Как отмечает организация "Белый счетчик"
, полиция начала пропуск участников через рамки в 13:00. По состоянию на 15:00 на территории митинга присутствовало 4,7 тысячи человек. По словам координатора волонтеров Дмитрия Нестерова, поток через рамки небольшой: "Многие пришли вовремя, у рамок задержек не отмечено".
В полиции в очередной раз приводят более скромные цифры. ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД передает, что в мероприятии на улице Вавилова принимают участие около трех тысяч человек. "Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности", - заявили в ведомстве.
На трансляции с места событий, которую ведет
движение "Московский активист", можно наблюдать большое число людей с плакатами против реновации и символикой политических партий, однако оценить количество присутствующих по этому видеоряду проблематично.
Активистка Юлия Каблинова пишет
, что в этот раз рамки работают только на вход, а для того, чтобы выйти с митинга - нужно пройти всю улицу Вавилова. "Как уверил меня молодой человек с организаторским бейджиком - это инициатива властей города", - сказала Каблинова. Она также обратила внимание на то, что в акции принимает участие большое количество молодежи, а значительная часть граждан - совсем другая публика, относительно митинга, прошедшего накануне.
Во время митинга со сцены звучали заявления о том, что реновация - это обман и издевательство чиновников над людьми. Выступающие сравнивали законопроект о сносе столичных домов с другой сомнительной госпрограммой - "Жилище", которая, как утверждают активисты, оказалась фикцией. Особенно бурно собравшиеся граждане реагировали на неоднократные призывы ораторов отправить в отставку мэра Москвы Сергея Собянина. Под конец акции была озвучена ее резолюция: "Под снос должны идти не наши дома, а эта власть, которая грабит столько лет".
По данным портала "ОВД-Инфо"
, на митинге против реновации полиция задержала двух человек. Один из них - активист Вадим Коровин, имя второго человека к настоящему моменту не известно. Об этом правозащитникам сообщили очевидцы на горячую линию.
Один из организаторов акции Сергей Давидис на своей странице в Twitter
сообщил, что у участников митинга против сноса домов изымают баннеры с упоминаниями президента России Владимира Путина и Собянина. "Точнее, один только баннер такой остался: "Собянина в отставку". Не смогли обосновать запрет на ясное выражение мнения граждан", - добавил Давидис.
Другой организатор акции Александр Рыклин у себя в Facebook рассказал
, что к участникам митинга подошел некий "генерал из Нацгвардии" и потребовал убрать растяжку "Собянинскую "реновацию" под снос!". В итоге активистам пришлось обрезать баннер:
Отметим, что в оргкомитете акции среди прочих заявлены политик Геннадий Гудков, руководитель московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин, правозащитник Лев Пономарев. На странице марша в Facebook говорится: "Квартиры, дома и городская земля это наша собственность, и только мы можем решать, когда, куда и под какие гарантии мы готовы переселяться. Мы требуем снять закон о реновации с рассмотрения. Мы требуем уважать наше право распоряжаться своим жильем".
Проведению воскресного митинга предшествовала акция со схожей повесткой, состоявшаяся
27 мая. По мнению многих городских активистов, такая ситуация неизбежно приводит к размыванию протестного движения. Политолог Аббас Галлямов в беседе с РБК, в частности, отмечал, что организаторы митингов "почувствовали жареную тему", но не смогли договориться о сотрудничестве. "В результате получился подарок властям - немногочисленные мероприятия, слабость которых можно будет интерпретировать как то, что протест выдыхается. На самом деле он не выдыхается", - подчеркнул эксперт.
Акцию 27 мая, в отличие от первого масштабного митинга на проспекте Академика Сахарова, посетили всего около тысячи человек. Договориться между собой организаторы акций 27 и 28 мая не смогли
, потому что не хотели отказываться от собственных инициатив.