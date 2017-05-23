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Тысячи москвичей вышли на воскресный митинг против реновации на улице Вавилова
28 мая 2017 г. | Время публикации 14:04 | Последние изменения 16:59
Рубрики: Недвижимость, Общество  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев
На юго-западе Москвы начался митинг против реновации столичного жилья, организованный оппозиционными партиями "Яблоко", ПАРНАС и "Демократический выбор". Организаторы акции, которая позиционируется продолжением масштабного митинга 14 мая на проспекте Академика Сахарова, рассчитывают, что в ней примут участие до 10 тысяч человек. Впрочем, по мнению экспертов, явке может помешать тот факт, что накануне прошел еще один митинг со схожей повесткой.

Как отмечает организация "Белый счетчик", полиция начала пропуск участников через рамки в 13:00. По состоянию на 15:00 на территории митинга присутствовало 4,7 тысячи человек. По словам координатора волонтеров Дмитрия Нестерова, поток через рамки небольшой: "Многие пришли вовремя, у рамок задержек не отмечено".

В полиции в очередной раз приводят более скромные цифры. ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД передает, что в мероприятии на улице Вавилова принимают участие около трех тысяч человек. "Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности", - заявили в ведомстве.

На трансляции с места событий, которую ведет движение "Московский активист", можно наблюдать большое число людей с плакатами против реновации и символикой политических партий, однако оценить количество присутствующих по этому видеоряду проблематично.

Активистка Юлия Каблинова пишет, что в этот раз рамки работают только на вход, а для того, чтобы выйти с митинга - нужно пройти всю улицу Вавилова. "Как уверил меня молодой человек с организаторским бейджиком - это инициатива властей города", - сказала Каблинова. Она также обратила внимание на то, что в акции принимает участие большое количество молодежи, а значительная часть граждан - совсем другая публика, относительно митинга, прошедшего накануне.



Во время митинга со сцены звучали заявления о том, что реновация - это обман и издевательство чиновников над людьми. Выступающие сравнивали законопроект о сносе столичных домов с другой сомнительной госпрограммой - "Жилище", которая, как утверждают активисты, оказалась фикцией. Особенно бурно собравшиеся граждане реагировали на неоднократные призывы ораторов отправить в отставку мэра Москвы Сергея Собянина. Под конец акции была озвучена ее резолюция: "Под снос должны идти не наши дома, а эта власть, которая грабит столько лет".

По данным портала "ОВД-Инфо", на митинге против реновации полиция задержала двух человек. Один из них - активист Вадим Коровин, имя второго человека к настоящему моменту не известно. Об этом правозащитникам сообщили очевидцы на горячую линию.

Один из организаторов акции Сергей Давидис на своей странице в Twitter сообщил, что у участников митинга против сноса домов изымают баннеры с упоминаниями президента России Владимира Путина и Собянина. "Точнее, один только баннер такой остался: "Собянина в отставку". Не смогли обосновать запрет на ясное выражение мнения граждан", - добавил Давидис.

Другой организатор акции Александр Рыклин у себя в Facebook рассказал, что к участникам митинга подошел некий "генерал из Нацгвардии" и потребовал убрать растяжку "Собянинскую "реновацию" под снос!". В итоге активистам пришлось обрезать баннер:
Отметим, что в оргкомитете акции среди прочих заявлены политик Геннадий Гудков, руководитель московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин, правозащитник Лев Пономарев. На странице марша в Facebook говорится: "Квартиры, дома и городская земля это наша собственность, и только мы можем решать, когда, куда и под какие гарантии мы готовы переселяться. Мы требуем снять закон о реновации с рассмотрения. Мы требуем уважать наше право распоряжаться своим жильем".

Проведению воскресного митинга предшествовала акция со схожей повесткой, состоявшаяся 27 мая. По мнению многих городских активистов, такая ситуация неизбежно приводит к размыванию протестного движения. Политолог Аббас Галлямов в беседе с РБК, в частности, отмечал, что организаторы митингов "почувствовали жареную тему", но не смогли договориться о сотрудничестве. "В результате получился подарок властям - немногочисленные мероприятия, слабость которых можно будет интерпретировать как то, что протест выдыхается. На самом деле он не выдыхается", - подчеркнул эксперт.

Акцию 27 мая, в отличие от первого масштабного митинга на проспекте Академика Сахарова, посетили всего около тысячи человек. Договориться между собой организаторы акций 27 и 28 мая не смогли, потому что не хотели отказываться от собственных инициатив.
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