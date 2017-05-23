Московского автомобилиста оштрафовали за выезд на несуществующую "встречку" Рубрики: Автотранспорт

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Инцидент произошел при выезде из Старомонетного переулка на Кадашевскую набережную. Движение в переулке одностороннее, однако на коротком его участке, примыкающем к набережной, разрешен двусторонний проезд. Только тут и возможно выехать на встречную полосу, однако в день нарушения как раз на этом участке велись строительные работы, из-за которых автомобилистам для движения была доступна лишь одна полоса. Москвич также отметил, что улица тогда была совершенно пустой, и в выезде на "встречку" не было никакого смысла.



Тем не менее правоохранителей доводы автомобилиста не смутили. На просьбу водителя предоставить видеодоказательства того, что он нарушил ПДД, инспектор заявил, что их потом возьмут из московской системы видеонаблюдения. Однако, по данным портала, конкретно на этом участке камеры отсутствуют. "Возможно, что именно осведомленность об этом обстоятельстве подсказала гаишникам организовать засаду именно тут", - подметили журналисты.



Примечательно, что сотрудник ГИБДД, составляя протокол, отказался вписать в него свидетеля со стороны водителя, который был готов подтвердить его невиновность. Зато в документе в качестве свидетеля зафиксирован второй автоинспектор, который и "тормознул" автомобилиста. Заседание по делу москвича назначено на 7 июня, однако эксперты ожидают очередное "автоматическое лишение" прав по якобы существующей в ГИБДД и судах Москвы установке. Сотрудники столичной Госавтоинспекции оформили на автомобилиста протокол о выезде на встречную полосу движения на отрезке дороги в центре Москвы, где выехать на "встречку" в тот день было физически невозможно. Как отмечает портал "Автовзгляд" , москвичу грозит либо штраф в 5 тысяч рублей, либо лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.Инцидент произошел при выезде из Старомонетного переулка на Кадашевскую набережную. Движение в переулке одностороннее, однако на коротком его участке, примыкающем к набережной, разрешен двусторонний проезд. Только тут и возможно выехать на встречную полосу, однако в день нарушения как раз на этом участке велись строительные работы, из-за которых автомобилистам для движения была доступна лишь одна полоса. Москвич также отметил, что улица тогда была совершенно пустой, и в выезде на "встречку" не было никакого смысла.Тем не менее правоохранителей доводы автомобилиста не смутили. На просьбу водителя предоставить видеодоказательства того, что он нарушил ПДД, инспектор заявил, что их потом возьмут из московской системы видеонаблюдения. Однако, по данным портала, конкретно на этом участке камеры отсутствуют. "Возможно, что именно осведомленность об этом обстоятельстве подсказала гаишникам организовать засаду именно тут", - подметили журналисты.Примечательно, что сотрудник ГИБДД, составляя протокол, отказался вписать в него свидетеля со стороны водителя, который был готов подтвердить его невиновность. Зато в документе в качестве свидетеля зафиксирован второй автоинспектор, который и "тормознул" автомобилиста. Заседание по делу москвича назначено на 7 июня, однако эксперты ожидают очередное "автоматическое лишение" прав по якобы существующей в ГИБДД и судах Москвы установке.



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