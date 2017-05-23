Движение по Садовому кольцу перекрыли из-за велопарада Общественный транспорт Рубрики: Автотранспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter © РИА Новости / Антон Денисов В связи с проведением "Велопарада-2017" в воскресенье, 28 мая, с 11:45 на Садовом кольце в обоих направлениях перекрыто движение транспорта, в том числе и общественного. Столичные власти и полиция ожидают, что в заезде примут участие более 40 тысяч человек: велопарад должен стать крупнейшим в этом году.



Помимо Садового кольца, движение сегодня перекрыто с 4:00 до 18:00 по проспекту Академика Сахарова (от Садового кольца до Каланчевской улицы) и улице Маши Порываевой, а также с 12:00 до 18:00 по Каланчевской улице (от Садовой-Черногрязской улицы до улицы Маши Порываевой). На Садовом кольце ограничения снимут в 17:00. Госавтоинспекция обратилась к водителям с просьбой заранее выбирать маршруты объезда.



Сбор участников велопарада начался в 11:00 на проспекте Академика Сахарова. Проход в стартовую зону открыт со стороны Каланчевской улице. Для удобства велосипедистов на наземном транспорте и МЦК 28 мая действует бесплатный провоз велосипедов.



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