В мэрии объяснили, что сотовое оборудование со столбов убирают из-за ветра и небезопасности Рубрики: Коммунальное хозяйство

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Издание отмечало, что такие требования продиктованы исключительно эстетикой. Однако в департаменте информационных технологий, по данным газеты, признали, что качество сотового сигнала и плотность покрытия могут ухудшиться. Гасангаджиев в свою очередь заявил, что никаких решений ликвидировать оборудование сотовых операторов нет, передает



Глава департамента ЖКХ пояснил, что прежние методы размещения оборудования "допускали наличие множества наружных подводок кабелей", что "при повышенной ветровой нагрузке" создавало угрозу безопасности. Чиновник добавил, что по стандартам благоустройства оборудование должно быть размещено без нарушения архитектурного облика города.



Новую концепцию размещения телекоммуникаций с точной адресной привязкой планируется утвердить при участии сотовых операторов. По словам Гасангаджиева, стабильность сотовой связи подтверждается тем, что во время благоустройства оборудование местами демонтировалось, "при этом снижения качества связи зафиксировано не было". Руководитель департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев назвал безосновательными заявления о том, что качество сотовой связи в столице может ухудшиться в результате программы "Моя улица". Ранее газета "Ведомости", ссылаясь на письмо департамента ЖКХ, сообщила о возможном демонтаже телекоммуникационного оборудования с фонарных столбов при благоустройстве.Издание отмечало, что такие требования продиктованы исключительно эстетикой. Однако в департаменте информационных технологий, по данным газеты, признали, что качество сотового сигнала и плотность покрытия могут ухудшиться. Гасангаджиев в свою очередь заявил, что никаких решений ликвидировать оборудование сотовых операторов нет, передает "Интерфакс" Глава департамента ЖКХ пояснил, что прежние методы размещения оборудования "допускали наличие множества наружных подводок кабелей", что "при повышенной ветровой нагрузке" создавало угрозу безопасности. Чиновник добавил, что по стандартам благоустройства оборудование должно быть размещено без нарушения архитектурного облика города.Новую концепцию размещения телекоммуникаций с точной адресной привязкой планируется утвердить при участии сотовых операторов. По словам Гасангаджиева, стабильность сотовой связи подтверждается тем, что во время благоустройства оборудование местами демонтировалось, "при этом снижения качества связи зафиксировано не было".



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