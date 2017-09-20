Конец сентября в столице будет прохладным Рубрики: Погода

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В пятницу, 29 сентября, и в субботу, 30 сентября, на погоде скажется влияние атмосферных фронтов циклона. Погода будет облачной, местами пройдет небольшой дождь, ветер северной четверти умеренной силы, местами будут возможны порывы до 12-17 метров в секунду. В течение обоих дней температура ночью в Москве плюс 4-7 градусов, по Московской области плюс 1-7 градусов. Днем в Москве плюс 8-11, в Подмосковье - до плюс 6-11 градусов.



В воскресенье, 1 октября, облаков станет меньше, ночью воздух остынет в Москве до ноля - плюс двух градусов, по области будет до минус трех - плюс двух градусов. Днем максимальная температура в столице плюс 8-10, в Подмосковье - плюс 6-11 градусов. Значения средней суточной температуры будут ниже климатической нормы на 2-3 градуса. В начале следующей недели погода существенно не изменится.



Прохладная погода ожидается в Москве в последние дни сентября из-за влияния антициклона. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ В пятницу, 29 сентября, и в субботу, 30 сентября, на погоде скажется влияние атмосферных фронтов циклона. Погода будет облачной, местами пройдет небольшой дождь, ветер северной четверти умеренной силы, местами будут возможны порывы до 12-17 метров в секунду. В течение обоих дней температура ночью в Москве плюс 4-7 градусов, по Московской области плюс 1-7 градусов. Днем в Москве плюс 8-11, в Подмосковье - до плюс 6-11 градусов.В воскресенье, 1 октября, облаков станет меньше, ночью воздух остынет в Москве до ноля - плюс двух градусов, по области будет до минус трех - плюс двух градусов. Днем максимальная температура в столице плюс 8-10, в Подмосковье - плюс 6-11 градусов. Значения средней суточной температуры будут ниже климатической нормы на 2-3 градуса. В начале следующей недели погода существенно не изменится.



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