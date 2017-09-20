NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
28
сентября
pda
Поиск
Архив

Москва и Подмосковье "вышли в лидеры" по продажам алкоголя в России
28 сентября 2017 г. | Время публикации 11:02 | Последние изменения 12:31
Рубрики: Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Москва и Подмосковье являются основными покупателями крепкой алкогольной продукции в России, при этом количество крепкого алкоголя, купленного в Подмосковье, почти сравнялось с аналогичными показателями в столице. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.

По итогам I квартала продажи алкоголя в столице составили почти 2,2 миллиона декалитров (10,3% общероссийских), в области - 1,8 миллиона декалитров (8,7%). Аналогичные данные по итогам II квартала составили соответственно 2,1 миллиона декалитров (9,7%) и 2 миллиона декалитров (9,3%). Это означает, что при меньшем количестве жителей в Подмосковье покупают почти столько же крепкого алкоголя, что и в столице.

Начальник аналитического управления Росалкогольрегулирования Владислав Спирин уверен, что на продажи крепкого алкоголя в Подмосковье оказывают влияние жители Москвы, которые по выходным делают покупки в магазинах за МКАД. Жители других областей также приезжают в Московскую область за алкоголем. Источник в Минэкономразвития уточнил, что два региона интегрированы в единую систему: крупные компании, осуществляющие мелкооптовую и розничную торговлю, находятся в Подмосковье, а покупателями являются жители как Москвы, так и области. К тому же тот факт, что жители Подмосковья покупают больше спиртного, чем москвичи, вовсе не говорит о том, что они больше потребляют.

В начале года сообщалось, что в Москве на учете стоят 80 тысяч больных алкоголизмом – вдвое меньше, чем десять лет назад. Падает и число алкогольных психозов: с 6 до 4 тысяч в год. По оценкам экспертов, это связано в том числе и с кризисом: люди стали больше задумываться о том, чтобы потратить деньги не на алкоголь, а на семью. Своего рода заменой алкоголю стало и увеличение числа площадок, где можно провести досуг.

Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Москвичи стали меньше пить из-за кризиса и преображения столицы
23 марта 2017 г.
Москвичи стали меньше пить из-за кризиса и преображения столицы
По мнению главного нарколога Минздрава, горожане стали охотнее тратить деньги не на алкоголь, а на семью. Кроме того, в последние годы в Москве стало больше возможностей для досуга, развития и семейного отдыха.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
28.09.2017   12:37
5
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 28 сентября 2017 г. // Последняя новость 11:02
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>