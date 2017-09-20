Москва и Подмосковье "вышли в лидеры" по продажам алкоголя в России Рубрики: Общество

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По итогам I квартала продажи алкоголя в столице составили почти 2,2 миллиона декалитров (10,3% общероссийских), в области - 1,8 миллиона декалитров (8,7%). Аналогичные данные по итогам II квартала составили соответственно 2,1 миллиона декалитров (9,7%) и 2 миллиона декалитров (9,3%). Это означает, что при меньшем количестве жителей в Подмосковье покупают почти столько же крепкого алкоголя, что и в столице.



Начальник аналитического управления Росалкогольрегулирования Владислав Спирин уверен, что на продажи крепкого алкоголя в Подмосковье оказывают влияние жители Москвы, которые по выходным делают покупки в магазинах за МКАД. Жители других областей также приезжают в Московскую область за алкоголем. Источник в Минэкономразвития уточнил, что два региона интегрированы в единую систему: крупные компании, осуществляющие мелкооптовую и розничную торговлю, находятся в Подмосковье, а покупателями являются жители как Москвы, так и области. К тому же тот факт, что жители Подмосковья покупают больше спиртного, чем москвичи, вовсе не говорит о том, что они больше потребляют.



В начале года сообщалось, что в Москве на учете стоят 80 тысяч больных алкоголизмом – вдвое меньше, чем десять лет назад. Падает и число алкогольных психозов: с 6 до 4 тысяч в год. По оценкам экспертов, это связано в том числе и



Москва и Подмосковье являются основными покупателями крепкой алкогольной продукции в России, при этом количество крепкого алкоголя, купленного в Подмосковье, почти сравнялось с аналогичными показателями в столице. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.По итогам I квартала продажи алкоголя в столице составили почти 2,2 миллиона декалитров (10,3% общероссийских), в области - 1,8 миллиона декалитров (8,7%). Аналогичные данные по итогам II квартала составили соответственно 2,1 миллиона декалитров (9,7%) и 2 миллиона декалитров (9,3%). Это означает, что при меньшем количестве жителей в Подмосковье покупают почти столько же крепкого алкоголя, что и в столице.Начальник аналитического управления Росалкогольрегулирования Владислав Спирин уверен, что на продажи крепкого алкоголя в Подмосковье оказывают влияние жители Москвы, которые по выходным делают покупки в магазинах за МКАД. Жители других областей также приезжают в Московскую область за алкоголем. Источник в Минэкономразвития уточнил, что два региона интегрированы в единую систему: крупные компании, осуществляющие мелкооптовую и розничную торговлю, находятся в Подмосковье, а покупателями являются жители как Москвы, так и области. К тому же тот факт, что жители Подмосковья покупают больше спиртного, чем москвичи, вовсе не говорит о том, что они больше потребляют.В начале года сообщалось, что в Москве на учете стоят 80 тысяч больных алкоголизмом – вдвое меньше, чем десять лет назад. Падает и число алкогольных психозов: с 6 до 4 тысяч в год. По оценкам экспертов, это связано в том числе и с кризисом : люди стали больше задумываться о том, чтобы потратить деньги не на алкоголь, а на семью. Своего рода заменой алкоголю стало и увеличение числа площадок, где можно провести досуг.



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