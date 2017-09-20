В администрации парка Горького опровергли информацию об открытии катка

Портал M24.ru
сообщил о том, что 17 ноября откроется каток в парке Горького. Сообщалось, что его общая площадь составит почти 15,5 тысяч квадратных метров – на 3 тысячи меньше, чем в прошлом году
. В администрации парка эту информацию опровергли, заявив о ее недостоверности, соответствующая статья на портале была впоследствии удалена.
Сообщалось, что семь девятиметровых изображений фигуристов повесят между пролетами на главном входе в парк. На территории парка также появятся пункты проката спортивного снаряжения, хоккейная площадка, кафе, рестораны и пешеходные мостики общей длиной около 450 метров. На льду в день открытия пройдет театрально-музыкальный перформанс, праздничный концерт с модными диджеями и праздничный салют.