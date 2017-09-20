В администрации парка Горького опровергли информацию об открытии катка

28 октября 2016 г. Каток в парке Горького торжественно откроется 17 ноября

Катки с искусственным льдом будут открыты после 15 ноября, а 17 ноября состоится открытие катка в парке Горького. Также планируется создать 264 лыжные трассы, 577 зимних городков и ледяных горок и 1700 зимних площадок.