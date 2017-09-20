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В администрации парка Горького опровергли информацию об открытии катка
28 сентября 2017 г. | Время публикации 08:33 | Последние изменения 12:43
Рубрики: Развлечения  
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Moscow-Live.ru
Портал M24.ru сообщил о том, что 17 ноября откроется каток в парке Горького. Сообщалось, что его общая площадь составит почти 15,5 тысяч квадратных метров – на 3 тысячи меньше, чем в прошлом году. В администрации парка эту информацию опровергли, заявив о ее недостоверности, соответствующая статья на портале была впоследствии удалена.

Сообщалось, что семь девятиметровых изображений фигуристов повесят между пролетами на главном входе в парк. На территории парка также появятся пункты проката спортивного снаряжения, хоккейная площадка, кафе, рестораны и пешеходные мостики общей длиной около 450 метров. На льду в день открытия пройдет театрально-музыкальный перформанс, праздничный концерт с модными диджеями и праздничный салют.

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