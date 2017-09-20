Отопительный сезон в столице пообещали начать в октябре

22 сентября 2016 г. В Москве досрочно начался отопительный сезон

В квартиры москвичей постепенно начали подавать тепло. Подключено уже около 80% жилья. Процесс занимает около пяти дней: сначала тепло подается в распределительную систему, а затем "доходит" до квартир.