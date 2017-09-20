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Отопительный сезон в столице пообещали начать в октябре
28 сентября 2017 г. | Время публикации 09:22 | Последние изменения 12:28
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
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Moscow-Live.ru
Отопление в офисах и жилых домах столицы должны включить не раньше начала октября. Как напоминает M24.ru, условием включения отопления является среднесуточная температура, которая должна продержаться на уровне плюс 8 градусов в течение пяти дней. По прогнозам синоптиков, в пятницу по Москве ожидается плюс 8-10, а уже в воскресенье среднесуточная температура может опуститься ниже допустимой отметки.

В пресс-службе МОЭК между тем заявили, что отопительная система Москвы полностью готова к сезону, и начала отопительного сезона ждут со дня на день. Сначала топить начнут в школах и детских садах, потом в жилых домах и только после этого в офисах и на предприятиях. В прошлом году отопление начали подавать уже в конце сентября, когда бабье лето "обошло Москву стороной".

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